Đường nghìn tỷ nối TP.HCM với Tây Ninh tăng tốc về đích

Ở cuối tuyến, nhánh cầu Ông Thìn mới đã được đưa vào sử dụng. Riêng cầu Ông Thìn hiện hữu được đóng để phục vụ việc hoàn thiện đường dẫn và gia cường cầu. Đây là một trong những hạng mục còn lại của dự án trước khi toàn tuyến hoàn thành.