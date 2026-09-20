Dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, gồm hai phần chính: đoạn xây dựng mới (đường song hành Quốc lộ 50) dài 4,3km khởi công tháng 12/2022 và đoạn mở rộng tuyến hiện hữu dài 2,6km khởi công tháng 3/2024.
Đường nghìn tỷ nối TP.HCM với Tây Ninh tăng tốc về đích
(VTC News) -
Dự án mở rộng Quốc lộ 50 qua TP.HCM đạt hơn 98% khối lượng, nhiều đoạn đã hoàn thiện, đưa vào khai thác, các hạng mục còn lại đang được gấp rút thi công.
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