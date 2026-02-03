Đường gần 1km ở Hà Nội thi công ì ạch, hộ kinh doanh lo mất Tết

Để triển khai dự án, hơn 14.000m² đất đã được thu hồi, liên quan đến 11 tổ chức và 160 hộ dân. Quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, khiến dự án kéo dài nhiều năm, đến tháng 11/2024 mới cơ bản hoàn tất. Từ ngày 1/7/2025, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, dự án được chuyển giao cho UBND phường Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Việc thay đổi chủ đầu tư cùng các thủ tục điều chỉnh, đấu thầu khiến tiến độ một số hạng mục tiếp tục bị chậm, thời điểm hoàn thành toàn tuyến được lùi sang tháng 3/2026.