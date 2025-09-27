Dự kiến thời điểm bão Bualoi vào đất liền nước ta và cường độ khi đổ bộ

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 10h ngày 27/9, vi trí tâm bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 35km/h.

Dự báo khoảng sáng 28/9, bão Bualoi di chuyển vào vùng biển miền Trung và khoảng tối đến đêm cùng ngày, bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị.

"Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến TP Huế.

Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liền khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 Kajiki năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh. Bão số 5 gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12 ở Nghệ An - Hà Tĩnh", cơ quan khí tượng nhận định.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. (Nguồn: NCHMF)

Cũng theo cơ quan khí tượng, thời điểm Bualoi ở ngoài Biển Đông, dự báo của các trung tâm dự báo bão quốc tế phân tán.

Tuy nhiên khi bão di chuyển vào Biển Đông, các trung tâm dự báo bão quốc tế đều nhận định, bão sẽ đi dọc ven biển miền Trung, sau đó đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị, thời gian đổ bộ khoảng 29/9, sau đó điều chỉnh sớm hơn khoảng đêm 28/9. Tuy vậy, cường độ của bão khi ảnh hưởng của các trung tâm dự báo khác nhau.

Dự báo của Trung tâm khí tượng Nhật Bản và khí tượng Trung Quốc nhận định, đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Nghệ An - Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

Theo dự báo của khí tượng Hong Kong (Trung Quốc), đêm 28/9 bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo của hải quân Mỹ cho biết, đêm 28/9, bão số 10 Bualoi sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Quảng Trị, cường độ cấp 13. Tuy nhiên gió của Mỹ là gió đo 1 phút, nên cấp 13 tương đương cấp 12 của thang gió Việt Nam, giật cấp 15.

Nhận định dự báo bằng công nghệ mới AI (phối hợp với Weather News và Google), đêm 28/9, bão sẽ ảnh hưởng Việt Nam, trọng tâm là khu vực Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.