Thủ tướng yêu cầu không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống của Bão số 10

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện chỉ đạo 7 Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế và 14 tỉnh thành ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa yêu cầu tập trung ứng phó bão số 10 (bão Bualoi).

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng kêu gọi tàu thuyền trú ẩn an toàn. (Ảnh: VGP)

Công điện nêu rõ, đây là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh, có thể gây gió mạnh, mưa lớn trên đất liền tại khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi, đe dọa an toàn hồ đập, ngập lụt tại vùng thấp trũng, nhất là ven biển, ven sông.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 sát với diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của Nhân dân do yếu tố chủ quan.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 và mưa lũ do bão, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển, các hoạt động trên biển, trên đảo, ven biển và trong đất liền.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến, tác động của bão, mưa lũ để cơ quan chức năng và nhân dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, hiệu quả; phối hợp chỉ đạo vận hành an toàn, hiệu quả các hồ chứa, tránh nguy cơ mất an toàn hồ đập.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ để bảo vệ cho lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý.

Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó với bão, nhất là hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.