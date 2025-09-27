Bão Bualoi giật cấp 15 di chuyển nhanh hiếm thấy, miền Trung căng mình ứng phó

(VTC News) -

Tại Hà Tĩnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện lệnh cấm biển từ 7h30 sáng nay (27/9) để đảm bảo an toàn cho ngư dân.

Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh gửi công điện chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão số 10 trên các phương tiện thông tin đại chúng; duy trì nghiêm các chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cũng thành lập 2 đoàn kiểm tra đi chỉ đạo và kiểm tra công tác triển khai phòng, chống, ứng phó với bão tại địa bàn các đơn vị tuyến biển.

Các lực lượng hỗ trợ ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn tại cảng Cửa Sót. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Hiện tại, 100% tàu thuyền/lao động tại địa phương đã neo đậu an toàn tại các bến bãi (3.982 phương tiện/10.992 lao động).

Tại Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh này chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và kêu gọi về nơi tránh trú an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn. Đặc biệt, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu cấm tàu thuyền ra khơi từ 5h ngày 27/9. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu trước 9h cùng ngày.

Tại Quảng Trị: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết đến 6h45 ngày 27/9, toàn tỉnh đã có mưa lớn trên diện rộng, một số nơi ghi nhận lượng mưa vượt 100mm khi bão số 10 tiến nhanh vào Biển Đông.

Trong 6 giờ qua, lượng mưa phổ biến 50-70mm, một số nơi mưa rất to: Vĩnh Kim (Cửa Tùng) 115,4mm, Đồng Hới 109,6mm, Việt Trung (Quảng Bình) 80,6mm. Dự báo những giờ tới, Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn 10-80mm.

Nhiều nơi trên địa bàn Quảng Trị xuất hiện mưa to doa ảnh hưởng của bão số 10.

Đến nay, 78/78 xã, phường trong tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, sẵn sàng lực lượng ứng trực, căng barie, cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, khu vực sạt lở, ngập lụt nguy hiểm. Toàn bộ khách du lịch tại đảo Cồn Cỏ đã được đưa vào đất liền an toàn.

Toàn tỉnh có 8.577 phương tiện với 23.232 lao động. Đến 5h ngày 27/9, có 8.432 tàu neo đậu tại bến, còn 145 tàu với 810 lao động vẫn hoạt động trên biển, chủ yếu ở vùng biển Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Nam Vịnh Bắc Bộ.

Hệ thống hồ chứa thủy lợi hiện đang an toàn, dung tích đạt 67,82% thiết kế. Các công trình hồ, đập, kè đang thi công cơ bản đạt cao trình vượt lũ, các chủ đầu tư đã sẵn sàng phương án bảo vệ công trình.

Trên địa bàn toàn tỉnh, 152 điểm có nguy cơ sạt lở đồi núi, 128 điểm sạt lở bờ sông và 10 điểm sạt lở bờ biển, trong đó 5 điểm đặc biệt nguy hiểm. Ngoài ra, 46 điểm ngầm tràn và nhiều đoạn đường liên thôn, quốc lộ, tỉnh lộ có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.

Tại Huế: Thành ủy Huế yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, rà soát toàn bộ các phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt là bão mạnh, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. 40 xã, phường đã cập nhật chi tiết kịch bản di dời hơn 10.000 hộ dân với gần 33.000 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu, ven biển, đầm phá.

Công tác thu hoạch lúa Hè Thu cũng được đẩy nhanh với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đến nay, toàn thành phố đã thu hoạch được hơn 98,5% diện tích lúa.

Lực lượng biên phòng hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Về tàu thuyền, toàn tỉnh có 1.122 phương tiện với hơn 8.000 lao động trên biển đã vào nơi neo đậu an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã dự trữ hơn 20 tấn gạo, hàng ngàn thùng mì gói, nước sạch và hàng hóa thiết yếu sẵn sàng cấp phát khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các cấp trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo công tác ứng phó; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ khi bão đổ bộ.

Tại Đà Nẵng: Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu các xã, phường chưa phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro gồm: An Hải, Liên Chiểu, Tam Anh, Thạnh Mỹ, Nam Giang, Sông Vàng, Hùng Sơn và Tân Hiệp, phải ký ban hành phương án chậm nhất trước 11h ngày 27/9 và gửi về Sở NN&MT.

Ông Hưng nhấn mạnh: “Xã nào không ký ban hành thì phải chịu trách nhiệm trước UBND TP. Nếu để xảy ra thiệt hại, người đứng đầu từ bí thư, chủ tịch đến phó chủ tịch xã phụ trách phòng chống lụt bão sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chỉ đạo ứng phó bão số 10.

Cũng theo ông Hưng, công tác phòng chống bão số 10 tuyệt đối không được chủ quan, bởi bão vẫn có khả năng đổi hướng di chuyển. Ngay cả khi đi đúng hướng như dự báo, bão vẫn sẽ ảnh hưởng đến Đà Nẵng, ít nhất gây gió mạnh ở biển và ven biển, kèm theo mưa lớn trên địa bàn thành phố. Do đó, các ngành, địa phương phải triển khai quyết liệt phương án đã ký và thường xuyên thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Đối với tàu thuyền, bộ đội biên phòng được giao nhiệm vụ theo dõi, liên lạc đảm bảo không có phương tiện nào nằm trong vùng nguy hiểm; nghiêm cấm neo đậu ở khu vực không an toàn. Các cơ quan, đơn vị, trường học phải khẩn trương chằng chống công trình, tài sản. Trường hợp lơ là, để xảy ra thiệt hại thì cơ quan, đơn vị đó sẽ bị kiểm điểm và phải chịu trách nhiệm khắc phục.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các xã, phường bố trí lực lượng trực gác, cắm biển cảnh báo tại những tuyến đường ngập lụt hoặc có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không để người dân và học sinh băng qua khu vực nguy hiểm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h. Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh gần gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Dự báo, lúc 4h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, cường độ suy yếu với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo đến 4h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.