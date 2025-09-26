Biển Đông đón bão số 10 Bualoi giật cấp 15, hướng đất liền Thanh Hoá-Quảng Trị

(VTC News) -

Tối nay (26/9), bão Bualoi đi vào vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Lúc 19h, vị trí tâm bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 900km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo đến 19h ngày 27/9, bão số 10 Bualoi trên vùng biển đặc khu Hoàng Sa, di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km, khả năng mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Khoảng 19h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi ở vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế, giữ hướng đi nhưng di chuyển chậm hơn so với trước, tốc độ khoảng 25 km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13, giật cấp 16.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị.

Khoảng đêm 28/9, bão khả năng di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa lớn diện rộng.

Đến 19h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ 72 đến 84 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cơn bão số 10 Bualoi di chuyển rất nhanh, càng vào gần bờ càng mạnh, rất khác với bão số 9 càng vào gần bờ càng yếu đi. Diện tác động của bão số 10 rất rộng, mưa và gió có thể kéo dài từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh.

"Quy luật có 2 cơn bão liên tiếp thì thường gây thiệt hại lớn. Tôi ngại nhất là người dân chủ quan sau khi cơn bão số 9 suy yếu rất nhanh, vì vậy cần không được chủ quan, tập trung ứng phó từ sớm, từ xa", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, khu vực Bắc Trung Bộ dự báo bị ảnh hưởng dễ tổn thương do liên tục mưa lũ và chưa khắc phục xong hậu quả cơn bão số 3 trước đó. Ông Hiệp đề nghị các cơ quan thông báo kịp thời để tàu thuyền di chuyển nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm.