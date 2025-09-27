Bão số 10 Bualoi di chuyển rất nhanh, gây mưa to trên 600mm ở Bắc và Trung Bộ

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh gần gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Khoảng 4h ngày 28/9, bão số 10 Bualoi trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 180km về phía Đông, tiếp tục di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 30-35km, khả năng mạnh lên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi. (Nguồn: NCHMF)

Đến 16h cùng ngày, bão số 10 Bualoi trên vùng biển từ Hà Tĩnh-TP Huế, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160km về phía Đông Đông Nam, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và duy trì cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu), từ Ninh Bình đến TP Huế.

Lúc 4h ngày 29/9, bão số 10 Bualoi trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, cường độ suy yếu với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo đến 4h ngày 30/9, bão số 10 Bualoi trên khu vực Thượng Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

"Với tính chất đặc biệt của cơn bão này di chuyển nhanh trên biển nên sẽ tác động rất nhanh tới đất liền. Toàn bộ các tỉnh từ Nam Bộ ra đến Bắc Bộ đều phải chịu ảnh hưởng ở nhiều cấp độ. Khu vực trọng điểm phía Bắc và nam Đèo Ngang, các tỉnh thành phố khác ở phía Nam như Huế - Đà Nẵng", cơ quan khí tượng nhận định.

Tác động của bão số 10 Bualoi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội, sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Từ gần sáng 28/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh nước dâng do bão cao 1-2m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.

"Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện khả năng cao bị lật úp, phá hủy. Ngoài ra, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng nguy cơ gây ngập úng", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trên đất liền, từ chiều 28/9, Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng.

Vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình, Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió.

Từ gần sáng 28-30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm. Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ trên 600mm.