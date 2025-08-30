Thêm một concert quốc gia phát vé miễn phí diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long

(VTC News) -

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật Rock Concert – Trái tim Việt Nam tại Hoàng thành Thăng Long, phát vé miễn phí cho khán giả.

Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 6/9, quy tụ những ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa…

Chương trình "Rock Concert – Trái tim Việt Nam" quy tụ nhiều ban nhạc, nghệ sĩ nổi tiếng.

Khán giả sẽ được hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của những ca khúc trẻ trung, cùng các bài hát cách mạng đi cùng năm tháng được làm mới bằng hòa âm, phối khí đậm chất rock mạnh mẽ. Ban tổ chức mong muốn gửi đi thông điệp: “Tình yêu nước không chỉ là ký ức, mà đang cháy bỏng trong từng nhịp tim của tuổi trẻ hôm nay.”

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết, tiếp nối thành công của chương trình Tự hào là người Việt Nam, ê-kíp kỳ vọng mang đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng hơn qua Rock Concert – Trái tim Việt Nam.

“Rock vốn mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ”, anh nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở một đại nhạc hội quy mô, quy tụ nhiều ban nhạc nổi tiếng, chương trình còn được kỳ vọng trở thành nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ thông qua âm nhạc.

Tổng đạo diễn hé lộ thêm nhiều yếu tố bất ngờ, trong đó có màn kết hợp lần đầu tiên giữa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh và một rock band. Sự giao thoa này hứa hẹn tạo nên âm thanh độc đáo, khẳng định tinh thần âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, kể cả trên nền rock hiện đại.