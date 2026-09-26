(VTC News) -

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 26/9: Tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo chiều và đêm 26/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay 26/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối).

Ngày 26/9, TP.HCM có mưa, tập trung vào chiều tối. (Ảnh: Lương Ý)

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo triều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, trong ngày 25/9, mực nước đỉnh triều cao nhất thực đo tại trạm Phú An 1,35 m (dưới báo động I là 0,05m); trạm Nhà Bè 1,4 m (ở mức báo động I) và trạm Thủ Dầu Một 1,51 m (ở mức xấp xỉ báo động II).

Mực nước tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Tám (Âm Lịch). Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28-30/9 (tức 18-20/8 Âm lịch).

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,58-1,63 m, ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động III là 0,03 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 6-8h và 17-19h. Trạm Thủ Dầu Một 1,75-1,85 m, ở mức trên báo động III khoảng 0,15-0,25 m.

Cơ quan khí tượng lưu ý, người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 26/9/2026 các khu vực trên cả nước

TP. Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.