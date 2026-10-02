Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay 2/10: Tiếp tục mưa dông

(VTC News) -

Thời tiết TP.HCM hôm nay 2/10: Mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, hôm nay 2/10, khu vực Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao. Mưa dông có thể xuất hiện trên diện rộng, tập trung nhiều vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa lớn.

Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay 2/10 có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập ở vùng trũng thấp, khu vực đô thị.

Ngày 2/10, TP.HCM tiếp tục có mưa, tập trung vào chiều và tối. (Ảnh: Lương Ý)

Trong khi đó ở miền Bắc, đợt không khí lạnh đang tràn xuống có cường độ yếu và lệch về phía đông nên chưa biến động lớn về thời tiết. Mưa chủ yếu xuất hiện ở khu vực vùng núi, nền nhiệt tại nhiều nơi chỉ giảm nhẹ, nắng nóng vẫn còn duy trì.

Dự báo ngày 2/10, thời tiết miền Bắc dịu hơn, nhiệt độ giảm. Tuy nhiên, nhiều địa phương ở miền Bắc vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất ở mức 34°C. Mưa rào và dông vẫn có thể xuất hiện ở một vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 2/10/2026 các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, riêng khu Tây Bắc 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, riêng vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.