Dự báo thời tiết Hà Nội, TP.HCM và các khu vực trên cả nước dịp Tết Trung thu

(VTC News) -

Video: Thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp Tết Trung thu. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo viên Phương Chi, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về tình hình mưa lớn ở nhiều khu vực cũng như thời tiết Hà Nội, TP.HCM và các vùng miền trên cả nước dịp Tết Trung thu.

Theo bà Chi, mưa lớn đang tiếp tục diễn ra trên khu vực miền Nam nước ta. Tuy nhiên, trong đêm nay đến ngày mai 24/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ, lượng mưa phổ biến trong khoảng 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông của Quảng Ngãi, lượng mưa có thể cao hơn, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ đêm 24/9, mưa lớn giảm dần trên nhiều khu vực. Đến ngày 25/9 tức Tết Trung thu, vùng mưa lớn thu hẹp lại và tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Huế, khu vực Lâm Đồng và Nam Bộ với lượng mưa phổ biến có thể dao động trong khoảng 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Huế, lượng mưa có thể cao hơn, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày Tết Trung thu, Hà Nội ít mưa, ngày nắng gián đoạn. (Ảnh minh hoạ)

Các khu vực khác, mưa dông diễn ra ở diện cục bộ. Bà Phương Chi cũng lưu ý, với khu vực cao nguyên Trung Bộ, ngày Tết Trung thu vẫn có thể xảy ra mưa, mưa vừa, rải rác có dông và cục bộ có nơi mưa to.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng phát bản tin dự báo chi tiết thời tiết và nhiệt độ dịp Tết Trung thu, trong hai ngày 24-25/9 (tức 14-15/8 Âm lịch) tại các khu vực.

Theo đó, tại Bắc Bộ, ngày và đêm 24/9 (14/8 Âm lịch) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (xác suất mưa trên 60%, tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất ngày 30-33°C.

Ngày và đêm 25/9 (15/8 Âm lịch), khu vực này mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng mưa rào và dông rải rác (xác suất mưa trên 60%), ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Trong hai ngày này, tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, xác suất mưa trên 65%, nhiệt độ cao nhất ngày 30-32°C.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong đó, Hà Tĩnh ngày 24/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (xác suất mưa vượt 80%), nhiệt độ cao nhất ngày 27-30°C. Đêm 15/8 Âm lịch, Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông với xác suất mưa trên 70%), nhiệt độ thấp nhất ngày 24-26°C.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, trong ngày 24/9, phía Bắc mưa to đến rất to và dông, phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với xác suất mưa trên 80%, nhiệt độ cao nhất 27-29°C. Từ đêm 24/9 đến đêm 25/9, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, xác suất mưa trên 70%, nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Ngày và đêm 24/9, cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to, riêng tỉnh Lâm Đồng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, xác suất mưa trên 70%, nhiệt độ cao nhất 27-29°C. Ngày và đêm 25/9, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to với xác suất mưa trên 60%), nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Trong hai ngày dự báo, thời tiết Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, xác suất mưa trên 75%), nhiệt độ cao nhất 29-31°C. Đêm 25/9, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, xác suất mưa trên 60%, nhiệt độ thấp nhất 24-26°C.

Tại Hà Nội, trong ngày Tết Trung thu, thời tiết ít mưa, nhiệt độ dao động 30-32°C, ngày nắng gián đoạn. Khu vực TP.HCM xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ khoảng 27-29°C