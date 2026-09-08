Dự báo thời tiết ngày 8/9: Miền Bắc ngày nắng, chiều tối mưa dông vài nơi

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 8/9/2026

Ngày 8/9, thời tiết miền Bắc tương đối ổn định khi duy trì trạng thái ngày nắng với nhiệt độ cao nhất dao động 31-35°C, trong đó, Hà Nội 33-35°C. Chiều tối, đêm, mưa rào và dông có thể xuất hiện nhưng chỉ cục bộ vài nơi, lượng mưa không lớn.

Thời tiết khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, hình thái thời tiết có sự thay đổi trong ngày. Về chiều và tối, mưa có xu hướng gia tăng, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to cục bộ.

Ngày 8/9, miền Bắc trời nắng, nhiệt độ cao nhất 35°C. (Ảnh minh họa)

Người dân tại các khu vực này cần đề phòng tình trạng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, đô thị; đồng thời lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Tại Nam Bộ, thời tiết cũng duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trên diện rộng hơn. Đáng chú ý, miền Đông Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa to cục bộ.

Các khu vực khác trên cả nước phổ biến với hình thái chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 8/9/2026

TP Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Nam chiều và tối mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc chiều và tối mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.