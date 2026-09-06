Dự báo thời tiết ngày 6/9: Hà Nội ngày nắng, TP.HCM có lúc mưa dông

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 6/9/2026

Ngày 6/9, thời tiết Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung lúc chiều tối.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-35°C, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 6/9, Hà Nội trời nắng. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai mưa rào và rải rác dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ cũng xuất hiện mưa rào và rải rác dông với lượng mưa dao động 10-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm, mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong đó, TP.HCM có lúc mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Các khu vực khác trên cả nước cũng hứng mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 6/9/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, khu Tây Bắc 21-24°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.Có mây,

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM có lúc mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.