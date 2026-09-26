Dự báo thời tiết ngày 26/9: Bắc Bộ trời nắng, chiều tối mưa dông vài nơi

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 26/9/2026

Ngày 26/9, thời tiết Bắc Bộ duy trì hình thái ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34°C, nhiều nơi khá oi bức. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi nhưng lượng mưa không quá lớn.

Ngày 26/9, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc trời nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt mức 34°C. (Ảnh minh hoạ)

Dải đất từ Thanh Hóa đến TP Huế mưa rào và dông rải rác. Đêm 26 và ngày 27/9, mưa rào và dông còn xảy ra vài nơi tại các địa phương này, tập trung chủ yếu vào buổi đêm, ban ngày trời nắng ráo.

Mưa rào và rải rác có dông là thời tiết chủ đạo ở các khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng, cục bộ có nơi mưa to. Tuy nhiên, mưa không xuất hiện xuyên suốt cả ngày mà tập trung chủ yếu vào buổi chiều và đêm.

Các khu vực khác trên cả nước thời tiết ổn định khi mưa rào và dông xuất hiện vài nơi.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông suối, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 26/9/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Đông tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa dồn vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.