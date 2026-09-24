Dự báo thời tiết ngày 24/9: Cả nước nhiều nơi mưa dông, có nơi mưa rất to

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 24/9/2026

Ngày 24/9, Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì trạng thái mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa có thể thấp hơn các địa phương trên, dao động 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Cùng thời gian, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Ngày 24/9, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa trong 3 giờ có thể trên 100mm.

Ngoài ra, ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 60mm, trong đó, mưa ở Bắc Bộ tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Cùng ngày, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Từ đêm 25/9, mưa lớn ở các khu vực trên xu hướng giảm dần.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 24/9/2026

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Nam (Quảng Trị đến TP Huế) mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc mưa to đến rất to và dông. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to, trong đó, Lâm Đồng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

TP.HCM mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.