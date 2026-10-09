Dự báo thời tiết 9/10: Vùng mưa lớn ở miền Trung mở rộng, tâm mưa từ Hà Tĩnh-Huế

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 9/10/2026

Dự báo viên Phạm Châm, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, suốt hai ngày nay, mưa lớn liên tục trút xuống khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Ghi nhận thực tế cho thấy, tổng lượng mưa trong hai ngày qua ở một số nơi đã vượt ngưỡng 400mm.

Nguyên nhân đợt mưa lớn lần này là do tổ hợp hình thế thời tiết gây mưa, đó là không khí lạnh từ phía Bắc và nhiễu động trong đới gió đông trên trên cao hoạt động mạnh.

Ngày 9/10, mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Trung. (Ảnh minh hoạ: Quang Cường)

Sang ngày 9/10, khi nhiễu động trong đới gió đông nâng dần lên phía Bắc thì mưa từ TP Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ giảm dần. Tuy nhiên, cùng với sự dịch chuyển lên phía Bắc của nhiễu động trong đới gió đông trên cao thì vùng mưa lớn cũng mở rộng ra phía Bắc.

Từ 9-10/10, tâm mưa lớn tập trung ở các địa phương từ Hà Tĩnh trở vào đến TP Huế với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra các cơn mưa có cường độ lớn trên 100mm chỉ trong vòng 3 giờ.

Đêm 9 và ngày 10/10, tại khu vực Thanh Hoá và Nghệ An khả năng cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Khoảng từ 11/10, khi các hình thế gây mưa lớn yếu đi thì mưa ở các khu vực này mới có xu hướng giảm dần.

“Do mưa lớn dồn dập nên người dân ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, các khu công nghiệp cần hết sức đề phòng tình trạng ngập úng, đặc biệt nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn đồi dốc và vùng núi”, bà Châm cảnh báo.

Ngoài ra, trong ngày 9/10, Bắc Bộ mưa vài nơi, trong đó, đồng bằng và trung du mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Sáng sớm cùng ngày, vùng núi Bắc Bộ trời lạnh, có nơi trời rét.

Phía Đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 9/10/2026

TP Hà Nội mưa vài nơi, từ chiều mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C, có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Đông Bắc Bộ mưa vài nơi, trong đó, đồng bằng và trung du ngày mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm mưa vài nơi, ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Phía Nam mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) mưa to đến rất to và dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa rất to và dông, mưa dồn vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29°C, phía Nam 29-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to, mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.