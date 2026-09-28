Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/9: Ngày nắng nóng, có nơi trên 35°C

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội hôm nay 28/9: Ngày nắng nóng, cao nhất trên 35°C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/9, thời tiết khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/9, dù đã qua lập Thu nhưng vẫn xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 35°C, trời khá oi bức. Chiều tối và đêm có thể mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Hà Nội hôm nay 28/9 xuất hiện nắng nóng. (Ảnh: Minh Đức)

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa lớn diện rộng gần như kết thúc, mưa rào và dông chỉ còn xuất hiện rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông, người dân đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cảnh báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên các sông, kênh, rạch miền Tây Nam Bộ tiếp tục lên trong 2-3 ngày tới, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 28-29/9 (18-19/8 Âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Cần Thơ (sông Hậu) sẽ đạt mức khoảng 2,2-2,26m (trên BĐ3 0,20-0,26m); trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) sẽ đạt mức khoảng 2,07-2,13m (trên BĐ3 0,27-0,33m); các trạm cửa sông, ven biển ở mức BĐ2-BĐ2.

Theo Đài Khí tượng, đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng nguy cơ ngập úng ở những khu vực trũng thấp và ven sông.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 28/9/2026 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.