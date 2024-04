Trạm cứu hộ trái tim tập 20: Trai lạ xúi An Nhiên đòi quyền lợi, Vũ thả thính Hà

(VTC News) -

Trong tập 20 của phim Trạm cứu hộ trái tim, sự xuất hiện của một chàng trai lạ mặt nhưng có mối quan hệ rất thân mật với An Nhiên (Lương Thu Trang) khiến khán giả tò mò.

Trong cuộc gặp riêng với An Nhiên, chàng trai lạ mặt liên tục bày tỏ sự tha thiết với cô bác sĩ tâm lý. Anh ta thừa nhận thích An Nhiên và xúi giục cô "đòi quyền lợi": "Đánh đổi, trả giá, vứt bỏ tất cả danh dự, công việc và tương lai của mình thì em phải xứng đáng được nhận một cái gì chứ?

Không phải à? Anh chỉ đứng trên lập trường của người hiểu rõ về em và muốn nhắc nhở em đừng bao giờ để hai mẹ con em phải chịu thiệt thòi".

Preview "Trạm cứu hộ trái tim" tập 20.

Những lời xúi giục của chàng trai lạ mặt nhanh chóng chạm tới thói hiếu thắng của An Nhiên. Cô tuyên bố: "Tại sao hai mẹ con em lại phải chịu thiệt thòi? Sẽ không bao giờ có chuyện đó".

Biết đã đạt được mục đích, chàng trai liền nịnh nọt: "Đấy mới là An Nhiên mà anh biết và đấy cũng chính là An Nhiên mà anh thích". Tuy nhiên, An Nhiên lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng: "Trên đời này chữ "biết" rất giới hạn. Bởi vì rất có thể khi chúng ta biết về nhau, thân thiết với nhau ở mức độ nào đó, chúng ta chợt nhận ra chúng ta chỉ là những người hoàn toàn xa lạ".

Nhờ bé Chi, Ngân Hà và Vũ ngày càng thân thiết.

Phía Ngân Hà (Hồng Diễm) và Vũ (Trương Thanh Long) ngày càng thân thiết sau thời gian gặp lại. Thêm vào đó, sự xuất hiện của bé Chi càng khiến mối quan hệ của cả hai thêm gần gũi. Khi bé Chi vô tình nhắc lại chuyện thời trẻ của cặp đôi, Vũ nhanh chóng "thả thính" Ngân Hà: "Lúc còn trẻ, thể hiện sự chán ghét đôi khi chỉ là biểu hiện đầu tiên của việc quá chú ý tới một người thôi".

Anh còn tranh thủ nhắc lại những kỷ niệm riêng của hai người: "Cô Hà có kể cho Chi nghe về việc cô chú từng nhận nuôi một chú chó không? Bạn chó ấy tên là Lucky, nhưng đến lúc bạn ấy mất, bạn ấy còn giận chú nhiều lắm". Nghe tình cũ nhắc tới kỷ niệm xưa, Ngân Hà không khỏi bồi hồi.

Trạm cứu hộ trái tim tập 20 sẽ lên sóng vào tối 23/4.