‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

(VTC News) -

Tập 19 phim Trạm cứu hộ trái tim được đánh giá là tập phim khiến khán giả "hả hê", thích thú nhất. Tập phim không chỉ có màn "đánh ghen" thay con gái vừa thâm thúy, sâu sắc vừa văn minh của bà Hạ Lan (NSND Thu Hà) mà còn đánh dấu sự trở lại của nhân vật bà Mến (NSƯT Thu Hương).

Nếu màn báo thù của bà Hạ Lan khiến khán giả tâm phục khẩu phục thì độ chịu chơi, mạnh bạo của nhân vật bà Mến đem đến sự hả hê, thích thú.

Sự trở lại của bà Mến khiến khán giả hả hê.

Biết Ngân Hà (Hồng Diễm) và Mỹ Đình (Thúy Diễm) gặp khó khăn trong việc giải cứu bé Chi khỏi cặp chú thím bất nhân, bà Mến quyết định ra tay. Là bà chủ tiệm vàng có tính tình phóng khoáng, mạnh mẽ, không ngại đụng chạm, bà Mến mua lại khoản nợ của cặp chú thím bất nhân rồi dùng thân phận chủ nợ ép chúng phải giao bé chi ra.

Cách giải quyết vấn đề nhanh gọn, dứt khoát, khiến kẻ ác không có cơ hội phản kháng của nhân vật bà Mến khiến khán giả như được "xả giận" sau nhiều tình tiết kìm nén, bất lực của kịch bản phim.

Nhân vật bà Mến đem lại làn gió mới cho khán giả.

Trên các diễn đàn liên quan đến bộ phim, rất nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ sự phấn khích, thích thú khi nhân vật bà Mến "tái xuất". Họ nhận định sự có mặt của cặp mẹ con Mến - Đình chính là điểm nhấn, đem lại làn gió mới và sự giải tỏa cho mạch phim.

Việc khán giả yêu mến nhân vật bà Mến của NSƯT Thu Hương (Hương Tươi) không khó lý giải. Đây là tuýp nhân vật hành động, thường có pha chút hài hước, dí dỏm tạo sự sôi nổi cho tình tiết phim.

Trong khi bộ phim có quá nhiều bi kịch, mâu thuẫn, các diễn viên tuyến chính lại thuộc tuýp "nói nhiều làm ít" hoặc xử lý tình huống một cách chậm rãi, nguyên tắc sẽ khiến người xem cảm thấy mệt mỏi, bức bối thì tuýp nhân vật như bà Mến, Mỹ Đình với sự ồn ào, hành động dứt khoát đương nhiên sẽ "lấy lòng" được khán giả.

Nhân vật Mỹ Đình và bà Mến tuy chỉ là vai phụ nhưng được yêu mến hơn cả vai chính.

Nói cách khác, khi kịch bản phim bước vào những giai đoạn cao trào của mâu thuẫn, không khí phim bế tắc, ngột ngạt nhất thì nhân vật bà Mến và cô con gái Mỹ Đình xuất hiện. Tuýp nhân vật này tuy chỉ giúp giải quyết những mâu thuẫn rất nhỏ trong kịch bản nhưng sẽ tạo nên không khí mới, tươi tắn, sôi nổi hơn cho bộ phim, giúp cân bằng cảm xúc của khán giả.

Chính vì "đánh trúng tâm lý khán giả" nên những nhân vật như bà Mến, Mỹ Đình đã trở thành điểm nhấn thú vị, được mọi người yêu thích, chờ đợi dù họ chỉ là nhân vật thuộc tuyến phụ trong phim.

Trước đó, ngay khi vừa xuất hiện ở những tập đầu của phim, nhân vật bà Mến "ít học, nhiều tiền nhưng chơi đẹp" đã tạo nên "cơn sốt" cho khán giả.

Bà xuất hiện với tạo hình và tính cách hoàn toàn trái ngược với bà Hạ Lan: Nếu bà Hạ Lan thường sử dụng trang phục tông màu tối, xuất hiện trong không khí u ám nặng nề, từng câu thoại đều mang tính chì chiết, mỉa mai thì bà Mến luôn diện trang phục sặc sỡ, vàng "dát" đầy người, lời thoại dí dỏm, thẳng thắn và rất đời thường.

Sự đối lập này khiến nhân vật bà Mến nổi bật, chiếm được sự quan tâm, yêu thích từ khán giả theo dõi bộ phim.

Sự đối lập giữa bà Hạ Lan và bà Mến tạo điểm nhấn thú vị cho phim.

Thời điểm đó, NSƯT Thu Hương đã chia sẻ với phóng viên VTC News: "Tôi nghĩ khán giả thích vai bà Mến như vậy không phải do tôi diễn quá tốt, mà có thể do đã lâu rồi họ mới được “gặp” tôi, cộng thêm việc lời thoại của nhân vật Mến khá hài hước, nhẹ nhàng so với không khí chung của phim nên nhân vật mới tạo được ấn tượng tốt".

Nữ nghệ sĩ cho hay, bản thân chị không đánh giá quá cao nhân vật bà Mến: "Thật lòng, lúc đầu tôi xem những phân cảnh mình diễn vai bà Mến, tôi cũng cảm thấy bình thường thôi. Nhưng vì khán giả bình luận nhiều quá, yêu mến “bà ấy” quá nên tôi cứ xem đi xem lại và thấy nhân vật của mình… cũng được".

Mặc dù không xuất hiện nhiều trong phim nhưng đến nay bà Mến do NSƯT Thu Hương đảm nhiệm vẫn đang là nhân vật được khán giả đặc biệt yêu thích. Chỉ là nhân vật phụ nhưng bà Mến được chờ đợi xuất hiện trong từng phân cảnh, được khán giả đánh giá cao về diễn xuất.