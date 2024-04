Trạm cứu hộ trái tim tập 18: Bị Ngân Hà sỉ nhục, An Nhiên ép Nghĩa bán công ty

(VTC News) -

Mong muốn tìm được chứng cứ để hỗ trợ luật sư "gỡ án" cho bố, Ngân Hà (Hồng Diễm) không ngại đối diện với nhân tình của chồng.

Trong tập 18 phim Trạm cứu hộ trái tim, Ngân Hà gặp An Nhiên (Lương Thu Trang) rồi buông lời sỉ nhục hòng khiến cô ta mất bình tĩnh.

Biết An Nhiên luôn canh cánh chuyện danh phận, nữ chính công kích: "Anh ta vì trả thù bố tôi thì cứ coi như là có lý do, còn cô, vì sao, lý do là gì mà chấp nhận sống trong bóng tối, lén lút rình rập.

Chắc cô còn đầy tham vọng và bất chấp hơn phải không? Cô muốn có cả tình và tiền nên chấp nhận để người yêu mình đi làm chồng của người khác. Nhưng ở đời không dễ như thế đâu, nhất là khi chúng ta đã rõ mặt nhau rồi. Tôi sẽ không bao giờ cho cô thứ mà cô muốn, đó chính là danh chính ngôn thuận".

Preview "Trạm cứu hộ trái tim" tập 18.

Không muốn lép vế trước "chính thất", An Nhiên mỉa mai Ngân Hà không thể có được tình yêu của Nghĩa (Quang Sự). Tuy nhiên, Hà bật cười: "Tôi đâu cần tình yêu của một kẻ bệnh hoạn như anh ta. Lần sau nếu muốn đi gặp tôi thì mang đôi giày cao hơn để nhân cách của cô được tăng thêm chút chiều cao".

Trong Trạm cứu hộ trái tim tập 18, chịu uất ức khi gặp "chính thất", An Nhiên sốt sắng ép Nghĩa bán công ty Lan Hà - tài sản mà Nghĩa giành được từ tay gia đình vợ. Song Nghĩa cho rằng đây không phải thời điểm tốt để bán công ty: "Ở thời điểm này việc thu mua doanh nghiệp chững lại, tất cả các ông lớn đều nằm im.

Ngay cả Lan Hà, khi ông ta bị bắt thì khủng hoảng, nhân sự giỏi bị săn mất hoặc cắt giảm. Nói tóm lại, mọi khía cạnh đều cho thấy bán ở thời điểm này là không được giá".

An Nhiên tìm cách ép Nghĩa bán công ty Lan Hà trong tập 18 "Trạm cứu hộ trái tim".

Nghĩa cho nhân tình biết trị giá của công ty Lan Hà hiện tại chỉ khoảng 100 tỷ đồng. Nghe tới con số này, An Nhiên lộ rõ vẻ nham hiểm: "Cũng vẫn là đáng giá cho mọi nỗ lực của chúng ta, cho một thanh xuân đánh đổi".

Trong tập 18 Trạm cứu hộ trái tim, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) vẫn không chấp nhận An Nhiên và cho rằng cô ta là người phụ nữ "không bình thường": "Lúc nào con cũng mang nỗi thù hận hay sao, mẹ không tin đâu. Còn An Nhiên, cho dù nó là mẹ ruột của cháu nội của mẹ nhưng mẹ cũng không thể chấp nhận được.

Không có người phụ nữ nào dâng người đàn ông mình yêu thương cho người phụ nữ khác, đó là không bình thường".

Bà Xinh vẫn thuyết phục con trai ngừng trả thù gia đình vợ trong Trạm cứu hộ trái tim tập 18.

Thấy con trai vẫn bênh vực và nhận định An Nhiên đã hy sinh rất nhiều cho kế hoạch báo thù, bà Xinh vẫn không tin: "Đó chỉ là người phụ nữ máu lạnh thôi. Nếu nó yêu thương con, nó phải biết ngăn cản con lại chứ không để con trả thù, bước vào con đường tội lỗi như thế".

Không thuyết phục được con trai, bà mẹ tội nghiệp quyết định "đánh đòn tâm lý": "Cho mẹ hỏi câu cuối cùng thôi, 5 năm sống với nhau chưa một giây phút nào con thật lòng với Ngân Hà hả? Nếu con nói không có, thì con thanh thản mà đi trả thù". Trước câu hỏi này của mẹ, Nghĩa không giấu được ánh mắt thất thần.

Tập 18 phim Trạm cứu hộ trái tim lên sóng vào tối 17/4.