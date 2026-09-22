Vinhomes Sài Gòn Park tạo bệ phóng cho con trẻ từ nhịp sống hàng ngày

(VTC News) -

Tích hợp 36 trường mầm non và liên cấp cùng quần thể trường đại học trên quỹ đất 150ha, Vinhomes Sài Gòn Park mở ra lựa chọn an cư dài hạn cho các gia đình, nơi con trẻ có bệ phóng tri thức trọn vòng đời, trong khi cha mẹ có trọn vẹn quỹ thời gian quý giá bên con.

Bệ phóng giáo dục liền mạch từ mầm non đến đại học

Tại các đô thị lớn, hành trình học tập của một đứa trẻ thường bị phân mảnh theo địa giới: trường mầm non ở một hướng, trường tiểu học - THCS rồi THPT ở những khu vực khác, còn giảng đường đại học lại cách xa hàng chục cây số. Sự phân tán ấy vô tình chi phối toàn bộ nhịp sinh hoạt gia đình. Cha mẹ phải căn từng phút rời công sở, quay cuồng giữa những cung đường kẹt xe giờ cao điểm, còn con trẻ dễ rơi vào mệt mỏi sau giờ tan trường.

Vinhomes Sài Gòn Park tháo gỡ điểm nghẽn này bằng mạng lưới 36 trường mầm non và liên cấp với Vinschool cùng các trường công lập, tư thục chất lượng cao. Sự phong phú này mang đến quyền chủ động chọn lựa phương pháp giáo dục và mức đầu tư phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của trẻ.

Khi trường học hiện diện ngay gần nhà, giá trị an cư hiện lên qua những khoảnh khắc rất đời thường: những bữa sáng con được thảnh thơi không vội vã, buổi chiều con còn đủ thời gian chạy nhảy tại sân chơi, hay những câu chuyện thủ thỉ cùng cha mẹ trước giờ đi ngủ không còn bị cắt ngắn bởi nỗi lo của ngày hôm sau.

Mạng lưới 36 trường mầm non và liên cấp cùng quần thể trường đại học là bệ phóng giáo dục dài hạn tại Vinhomes Sài Gòn Park.

Hành trình ấy tiếp nối với quần thể trường đại học trong nước và quốc tế trên quy mô hơn 150ha. Nhờ sự bố trí liên hoàn này, học sinh khi bước vào ngưỡng cửa trưởng thành không bắt buộc phải chuyển chỗ ở hay thay đổi môi trường sinh hoạt quen thuộc.

Lộ trình học tập từ phổ thông lên đại học được nối liền mạch giúp người trẻ giữ vững tâm lý ổn định để tập trung tích lũy tri thức. Không những thế, việc quy tụ các đại học quốc tế còn giúp thu hút giảng viên, sinh viên và cộng đồng nghiên cứu, tạo nên dòng chảy tri thức ngay trong lòng đại đô thị.

Hệ tiện ích đánh thức cảm hứng học tập, khơi dậy khát vọng lập nghiệp

Ngoài lớp học, trẻ còn cần những nơi để nuôi dưỡng óc sáng tạo, khám phá năng lực mới và học cách hòa mình vào cộng đồng. Tại Vinhomes Sài Gòn Park, Công viên Tri thức Ivy Park với Đại lộ Tri thức ven kênh, Quảng trường Sách, chòi học tập và thềm đọc sách đảm nhận vai trò đó. Một buổi đọc cùng cha mẹ hay cuộc hẹn học nhóm nhờ vậy có thêm bối cảnh giàu cảm hứng.

Hơn 70 công viên trong đô thị mở rộng không gian vận động, vui chơi và quan sát thiên nhiên. Còn tại Saigon Lifestyle Hub 6,5ha, việc phát triển năng khiếu và kỹ năng cá nhân gợi mở những lựa chọn ngoài giờ học. Trẻ có thể tìm thấy niềm vui từ âm nhạc, thể thao hoặc một hoạt động giúp mình tự tin thể hiện trước mọi người.

Những góc đọc sách, thư giãn ven kênh đưa thói quen học hỏi hòa vào nhịp sống thường nhật của cư dân.

Khi con bước vào độ tuổi trưởng thành, đại đô thị hoàn thiện mắt xích khép kín qua Làng khởi nghiệp Saigon Startup Village 1,6 ha với điểm nhấn là cụm tháp đôi văn phòng hiện đại. Hướng tới thu hút các công ty công nghệ, vườn ươm sáng tạo và doanh nghiệp quốc tế, nơi đây tạo cầu nối giữa kiến thức trên giảng đường với môi trường việc làm thực tế, mở ra cơ hội thực tập, cọ xát và khởi nghiệp cho người trẻ ngay tại nơi đã gắn bó từ tuổi thơ.

Saigon Startup Village tạo không gian làm việc, mở rộng cơ hội lập nghiệp cho người trẻ ngay tại nơi gắn bó từ tuổi thơ.

Sở hữu một ngôi nhà giữa hệ sinh thái ấy mang đến cho cha mẹ một giá trị vượt ra ngoài nhu cầu an cư trước mắt, đó là một điểm tựa có thể đồng hành cùng con qua nhiều chặng đường trưởng thành.

Từ ngày đầu cắp sách tới trường, những buổi đọc sách ven kênh, giờ vui chơi trong công viên đến những năm tháng đại học và bước đầu lập nghiệp, mỗi giai đoạn trưởng thành của con đều có thể được nối tiếp trong cùng một không gian sống quen thuộc.

Mai này, con có thể đi xa để theo đuổi những chân trời riêng, nhưng tổ ấm vẫn ở đó với lối dạo quen, những người hàng xóm thân thuộc và ký ức của tuổi thơ. Giá trị của một ngôi nhà vì thế không chỉ nằm ở nơi gia đình sống hôm nay, mà còn ở cách nơi ấy lưu giữ thời gian, đồng hành cùng sự trưởng thành của con và trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.