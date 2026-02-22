Đội mưa gió, dòng người ùn ùn đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết

Tại khu vực đường Ngọc Hồi hướng về Giải Phóng, lượng phương tiện tăng mạnh song giao thông vẫn cơ bản ổn định, chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc.
Để tránh hành lý bị ướt mưa, nhiều người cẩn thận quấn kín vali, túi xách bằng nhiều lớp ni-lông trước khi di chuyển.
Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người trở lại Hà Nội với hành lý cồng kềnh, quà quê chất kín trên xe, tay xách nách mang giữa dòng phương tiện đông đúc.
Tại nút cuối cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ theo hướng vào trung tâm thành phố, giao thông ghi nhận tình trạng ùn ứ nhẹ do lưu lượng phương tiện tăng cao.
Dù vậy, lượng hành khách hiện vẫn ở mức vừa phải, chưa xảy ra quá tải; dự báo từ chiều nay, mật độ người đổ về bến sẽ tăng cao hơn.
