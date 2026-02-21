Người dân đổ về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, ô tô xếp hàng dài chờ di chuyển

(VTC News) -

Chiều mùng 5 Tết (21/2), một lượng lớn người dân đã trở lại Hà Nội sớm 1 ngày trước thời điểm kỳ nghỉ Tết Nguyên đán chính thức khép lại. Dù chưa đạt mức cao điểm và chưa diễn ra đồng loạt, tình trạng ùn tắc cục bộ đã xuất hiện trên nhiều tuyến đường.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ chiều, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường Cổ Linh tăng mạnh, giao thông trở nên đông đúc; càng về chiều, ô tô nối đuôi thành hàng dài chờ di chuyển.

Sau kỳ nghỉ lễ, người dân bắt đầu thu xếp hành lý, lần lượt trở lại thành phố để chuẩn bị cho nhịp sinh hoạt và làm việc thường nhật. Nhiều người cho biết họ chủ động tránh quay lại vào mùng 6 Tết — thời điểm dự báo Hà Nội sẽ rất đông do lượng người đồng loạt trở lại làm việc, học tập.

Trên hướng Vành đai 2 lên cầu Vĩnh Tuy (đi Minh Khai), giao thông cũng ùn ứ, phương tiện di chuyển rất chậm.

Tại khu vực đường Ngọc Hồi theo hướng về đường Giải Phóng, lượng phương tiện tăng cao, giao thông đông đúc nhưng chưa xảy ra ùn tắc cục bộ.

Người dân trở lại Hà Nội mang theo lỉnh kỉnh quà quê, hành lý chất đầy trên xe sau kỳ nghỉ Tết.

Các em nhỏ theo gia đình trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để chuẩn bị quay lại trường học.

Tại bến xe Mỹ Đình, sinh viên và người lao động bắt đầu đổ về, tất bật chuẩn bị cho tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tuy nhiên, lượng hành khách hiện mới ở mức vừa phải nên chưa xảy ra tình trạng quá tải. Dự kiến ngày mai 22/2 (tức mùng 6 Tết), tình hình sẽ căng thẳng hơn đáng kể.