Du khách đổ lên Tuyên Quang, xe nối dài nhích từng mét chiều mùng 4 Tết

(VTC News) -

Trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, nhiều điểm đến tại khu vực Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) ghi nhận lượng khách tăng đột biến, giao thông tại các cung đường đèo rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.

Theo báo cáo nhanh của Ban quản lý Cao nguyên đá Đồng Văn, lượng khách bắt đầu tăng mạnh từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết). Hệ thống lưu trú tại khu vực trung tâm và các điểm vệ tinh gần như kín phòng. Các quầy hỗ trợ thông tin hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Áp lực lớn nhất dồn lên các tuyến đường dẫn tới những điểm tham quan nổi tiếng như Dốc Thẩm Mã, Sông Nho Quế và khu vực Đèo Mã Pì Lèng. Trong chiều 20/2, nhiều đoạn đường ghi nhận cảnh xe ô tô và xe máy nối đuôi nhau kéo dài hàng trăm mét, di chuyển chậm từng đoạn ngắn.

Ô tô nối dài trên đèo Mã Pì Lèng ngày 20/2. (Ảnh: Hà Giang News)

Tại dốc Thẩm Mã, lượng phương tiện tăng cao do du khách dừng lại chụp ảnh, ngắm cảnh. Một số xe phải quay đầu vì không thể tiếp tục di chuyển do phía trước ùn ứ.

“Từ sáng đến trưa, xe gần như không ngớt. Có thời điểm phương tiện xếp hàng dài, di chuyển rất chậm. Đây là lượng khách đông hiếm thấy trong năm”, một người dân sinh sống gần đèo Mã Pì Lèng nói.

Anh Lê Minh Tuấn, du khách đến từ Hà Nội, cho biết gia đình anh mất gần một giờ mới rời được khu vực dốc để quay về trung tâm. “Chúng tôi đi từ sáng sớm nhưng đến trưa thì kẹt cứng. Xe chỉ nhích từng chút một. Cuối cùng phải chờ khá lâu mới thoát được đoạn dốc”, anh Tuấn chia sẻ.

Hàng nghìn du khách đổ lên Tuyên Quang du xuân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026. (Ảnh: Hà Giang News)

Không chỉ khu vực đèo, bến thuyền trên sông Nho Quế cũng rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều du khách phải chờ đợi trong thời gian dài mới tới lượt xuống thuyền. Có người quyết định rời đi vì lo ngại trời tối sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm tham quan.

Sau khi rời khu vực sông Nho Quế, dòng phương tiện tiếp tục dồn về hướng Mèo Vạc. Tại đoạn qua Pả Vi, giao thông có thời điểm bị ùn ứ cục bộ hơn 30 phút do mật độ xe tăng cao.

Tình trạng ùn tắc tại các cung đường du lịch ở khu vực này đã xuất hiện trong vài năm trở lại đây vào các dịp cao điểm. Phần lớn du khách lựa chọn đi bằng ô tô cá nhân hoặc thuê xe máy tại trung tâm rồi tự di chuyển đến các điểm tham quan, dẫn đến áp lực lớn lên hạ tầng giao thông vốn hạn chế của địa phương.

Cơ quan chức năng hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại các điểm đông người, đồng thời khuyến cáo du khách tuân thủ quy định dừng đỗ, không tụ tập giữa lòng đường để chụp ảnh nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Chiều mùng 4 Tết, tại nhiều đoạn đường đèo, dòng xe vẫn nối dài, di chuyển chậm. Dự báo trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ, lượng khách tiếp tục duy trì ở mức cao.