Đổi máy bay tránh âm mưu ám sát ông Trump, nữ trợ lý thành tâm điểm

(VTC News) -

Theo CNN, ông Trump khi đó bí mật lên máy bay nhỏ để rời Thổ Nhĩ Kỳ, cùng nhóm rất hạn chế người đi theo, trong đó có Harp. Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff sau đó nhắc đến cô trong một bài phát biểu chỉ trích ông Trump, khiến Nhà Trắng phản ứng gay gắt và đưa Harp trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Natalie Harp.

Từ người dẫn chương trình truyền hình đến trợ lý của Tổng thống

Harp, 35 tuổi, bắt đầu làm việc cho ông Trump vào năm 2022. Trước đó, cô từng là người dẫn chương trình truyền hình cánh hữu và từng cho rằng ông Trump giúp cứu mạng mình.

Trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump, dù không giữ chức danh chính thức, Harp vẫn theo ông trong nhiều chuyến đi trên khắp nước Mỹ, thường xuyên cung cấp các bài viết tích cực, nội dung mạng xã hội và những thông tin khác. Các đồng minh đặt cho cô biệt danh “human printer” (chiếc máy in người) vì cô liên tục chuyển tài liệu và bài viết cho ông Trump.

Khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Harp tiếp tục làm việc trong đội ngũ của ông và trở thành trợ lý điều hành của tổng thống. CNN cho biết cô thường xuất hiện trong các sự kiện tại Phòng Bầu dục, đứng gần ông Trump khi ông phát biểu và nằm trong nhóm nhỏ trợ lý đi cùng ông trong các chuyến công tác.

Natalie Harp lắng nghe Tổng thống Mỹ Donald Trump khi trực thăng Marine One hạ cánh xuống Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng.

Vai trò của Harp không chỉ giới hạn ở việc cung cấp thông tin. Một nghị sĩ Cộng hòa nói với CNN rằng khi liên lạc với ông Trump, ông luôn đảm bảo Harp biết về cuộc trao đổi. Theo nguồn tin này, Harp thường chuyển lời nhắn đến tổng thống, đồng thời gửi cho các nghị sĩ những bài viết hoặc ghi chú thay mặt ông.

Mức độ gắn bó của Harp với ông Trump từng được thể hiện qua sự việc vào tháng 10/2023. Khi ông Trump chuẩn bị đến tòa án ở New York, đoàn xe của ông không còn chỗ cho Harp.

Hai nguồn tin nói với CNN rằng sau cuộc tranh cãi với các nhân viên, Harp ngồi vào cốp chiếc SUV để tiếp tục đi cùng ông Trump. CNN cho biết bức ảnh thu được xác nhận sự việc.

Tranh cãi về vai trò và mức độ ảnh hưởng

Sự hiện diện thường xuyên của Harp bên cạnh ông Trump đôi khi gây ra những ý kiến trái chiều trong Nhà Trắng. Có nguồn tin cho biết các cố vấn từng muốn có những cuộc gặp riêng với tổng thống nhưng Harp cũng tham dự. Nguồn tin khác nói cô từng cho biết mình chỉ báo cáo trực tiếp với ông Trump, điều khiến số nhân viên trong hệ thống chỉ huy của Nhà Trắng không hài lòng.

Tuy nhiên, phía Nhà Trắng bác bỏ những đánh giá này. Có quan chức cho rằng Harp làm việc tốt với phần lớn đồng nghiệp, phối hợp soạn thảo các tuyên bố và chuyển thông tin tới đúng người. Người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle cũng bảo vệ cô, gọi Harp là “một trong những trợ lý trung thành và chăm chỉ nhất” đội ngũ của ông Trump.

Tổng thống Donald Trump quan sát trợ lý Natalie Harp đặt chiếc máy tính đang phát bản tin về thị trường chứng khoán trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục thuộc Nhà Trắng vào ngày 30/5/2025.

Người am hiểu mối quan hệ giữa hai người thậm chí mô tả họ có quan hệ giống như “cha và con gái”. Những người khác thân cận với Nhà Trắng lại cho rằng việc Ossoff nhắc đến Harp tạo ra những ám chỉ không chính xác khi trợ lý của ông vốn ít được công chúng biết đến và không chủ động tìm kiếm sự chú ý.

Harp cũng từng bị đặt câu hỏi về vai trò trong vụ việc liên quan đến tài khoản Truth Social của ông Trump. Đầu năm nay, ông từng đăng rồi xóa video gây tranh cãi với nội dung liên quan đến Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Vì Harp nằm trong số ít trợ lý có quyền truy cập tài khoản của ông Trump, một số đồng minh và cố vấn khi đó nghi ngờ cô có thể liên quan đến bài đăng.

Tuy nhiên, CNN cho biết những người này không muốn công khai cáo buộc Harp. Họ lo ngại việc đổ trách nhiệm cho cô có thể khiến ông Trump càng củng cố sự ủng hộ dành cho nữ trợ lý.

Dù vai trò của Harp gây ra những tranh luận trong nội bộ Nhà Trắng, các nguồn tin CNN cho rằng sự chú ý gần đây khó có khả năng làm suy yếu vị trí của cô trong nhóm những người thân cận với Tổng thống ông Trump.