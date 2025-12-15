Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Philippines: HLV Kim Sang-sik thay đổi gây sốc

(VTC News) -

Gặp U22 Philippines, huấn luyện viên Kim Sang-sik giữ nguyên 10 vị trí trong đội hình chính của U22 Việt Nam so với trận thắng U22 Malaysia, chỉ có một thay đổi. Tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Sơn sẽ ngồi dự bị và nhường chỗ cho Nguyễn Xuân Bắc.

Lựa chọn này có vẻ là để tăng cường khả năng tấn công cho U22 Việt Nam. Thái Sơn - từng chơi ở đội tuyển quốc gia và đá chính thường xuyên 3 mùa giải gần nhất ở V.League - có nhiều kinh nghiệm hơn so với Xuân Bắc. Dù vậy, cầu thủ này thiên về đánh chặn nhờ khả năng hoạt động bền bỉ. Anh có phần hạn chế ở khả năng điều phối bóng và hỗ trợ tấn công.

Trong khi đó, Xuân Bắc có những tình huống dâng cao áp sát vòng cấm, thậm chí xâm nhập khai thác khoảng trống bất ngờ. Với việc sử dụng cầu thủ của PVF CAND, HLV Kim Sang-sik có lẽ muốn tăng khả năng gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Nguyễn Thái Sơn ngồi dự bị

Trong khung thành, Trần Trung Kiên chắc chắn là lựa chọn mang đến sự yên tâm. Phong độ của thủ môn đến từ HAGL rất ổn định và anh chưa gặp thử thách nào thực sự lớn. Lý do là các hậu vệ U22 Việt Nam vẫn chơi với sự ổn định cao, trừ bàn thua trong trận gặp U22 Lào đến trong tình huống cố định.

Hàng phòng ngự quen thuộc của U22 Việt Nam có Nguyễn Nhật Minh chơi trung vệ lệch trái, Phạm Lý Đức đá trung vệ lệch phải và trung tâm là Nguyễn Hiểu Minh. Ở cánh phải, niềm tin của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn nguyên đối với Phạm Minh Phúc - cầu thủ có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Bên đối diện là Nguyễn Phi Hoàng với khả năng hỗ trợ tấn công mang lại khác biệt.

Khuất Văn Khang mang băng đội trưởng và thi đấu tiền đạo lệch trái, cánh đối diện là Viktor Le và Đình Bắc đá tiền đạo mũi nhọn.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận định trước trận đấu: "Sẽ không dễ dàng cho cả 2 đội. Đội nào cũng có quyết tâm chiến thắng nên tôi nghĩ, đội nào có sự chuẩn bị về mặt thể chất và cả tinh thần tốt hơn sẽ chiến thắng. Đối thủ của chúng tôi cũng đã có sự cải thiện về mặt tổ chức cũng như cá nhân các cầu thủ, vì vậy chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn”.

Đây có thể là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sandro Reyes và đồng đội đủ năng lực khiến U22 Việt Nam có thể chao đảo. Đây là lúc các ngôi sao cần tỏa sáng đúng lúc nhằm hướng đến tấm vé đi tiếp. Chiến thắng là mục tiêu duy nhất lúc này với U22 Việt Nam.

Đội hình U22 Việt Nam đấu Philippines

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines trên kênh nào?

U22 Việt Nam đấu với U22 Philippines trong trận bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 33, diễn ra lúc 15h30 hôm nay 15/12. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh Youtube FPT Bóng đá Việt).

Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Philippines.

Lịch sử đối đầu Việt Nam và Philippines ở SEA Games

Các đội tuyển của Việt Nam và Philippines mới gặp nhau 3 lần ở môn bóng đá nam các kỳ SEA Games. U22 Việt Nam giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hoà.

Lần đầu tiên cặp đấu Việt Nam gặp Philippines xuất hiện ở SEA Games là năm 2011 ở Myanmar. U23 Việt Nam với đội hình lứa Nguyễn Văn Quyết, Lê Hoàng Thiên giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Phải đến năm 2017, bóng đá Việt Nam và Philippines mới gặp lại nhau ở đấu trường này. Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn và Hồ Tuấn Tài ghi bàn giúp U22 Việt Nam thắng 4-0. Cả 2 đội bóng đều không vượt qua được vòng bảng năm đó.

Lần đối đầu gần nhất của 2 đội diễn ra cách đây 3 năm, ở SEA Games 31 do Việt Nam làm chủ nhà. U22 Việt Nam - được tăng cường 3 tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh - hoàn toàn áp đảo đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không ghi được bàn nào và bị cầm hoà 0-0.

