Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam 0-0 U22 Philippines, bán kết SEA Games 33 hôm nay

Trực tiếp U22 Việt Nam vs U22 Philippines

Cập nhật tỷ số Việt Nam 0-0 Philippines Tiếp tục cập nhật Trận U22 Việt Nam đấu với U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 hôm nay 15/12. Kênh xem trực tiếp: Ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh YouTube FPT Bóng đá Việt. Cập nhật kết quả SEA Games 33 mới nhất.

U22 Philippines đáp trả bằng pha tấn công biên trái. Reyes sút chạm một không trúng đích. U22 Việt Nam kèm người không tốt.

Phi Hoàng tạt bóng rất đẹp nhưng Văn Khang đỡ bóng bằng chân không thuận không được như ý. Có lẽ đội trưởng U22 Việt Nam bị giật mình vì cầu thủ đối phương bỏ bóng.

Trận đấu bắt đầu U22 Philippines (áo xanh) giao bóng.

Đội hình U22 Việt Nam (3-4-3) Thủ môn: Trần Trung Kiên; Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh; Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng; Tiền đạo: Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và U22 Philippines tại SEA Games Lần gần nhất U22 Việt Nam và U22 Philippines đối đầu nhau là bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025. Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Bắc ghi bàn giúp U22 Việt Nam lật ngược tình thế giành chiến thắng 2-1 sau khi thủng lưới trước. Tính riêng tại các kỳ SEA Games, Việt Nam và Philippines gặp nhau 3 lần ở môn bóng đá nam (kể từ khi có giới hạn độ tuổi). Lần đầu tiên diễn ra năm 2011. U23 Việt Nam với đội hình lứa Nguyễn Văn Quyết, Lê Hoàng Thiên giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Đình Bắc là một trong 2 cầu thủ ghi bàn trong trận U22 Việt Nam thắng Philippines ở giải Đông Nam Á. Phải đến năm 2017, bóng đá Việt Nam và Philippines mới gặp lại nhau ở đấu trường này. Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn và Hồ Tuấn Tài ghi bàn giúp U22 Việt Nam thắng 4-0. Cả 2 đội bóng đều không vượt qua được vòng bảng năm đó. Lần đối đầu gần nhất của 2 đội diễn ra cách đây 3 năm, ở SEA Games 31 do Việt Nam làm chủ nhà. U22 Việt Nam - được tăng cường 3 tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh - hoàn toàn áp đảo đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không ghi được bàn nào và bị cầm hoà 0-0.