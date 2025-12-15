Xem trực tiếp U22 Việt Nam vs Philippines bán kết SEA Games 33 trên kênh nào?

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Philippines trong trận bán kết đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 33. Trận đấu được chiếu trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm ứng dụng FPT Play, website fptplay.vn và kênh Youtube FPT Bóng đá Việt). Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, tỷ số mới nhất của trận đấu U22 Việt Nam vs U22 Philippines.

Thông tin trận U22 Việt Nam vs U22 Philiippines

Cần nhìn nhận rằng chiến thắng trước U22 Malaysia mang đến nhiều ý nghĩa quan trọng cho U22 Việt Nam. Màn trình diễn thiếu thuyết phục trước U22 Lào trong ngày ra quân khiến thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik gặp nhiều áp lực. Nhưng thắng Malaysia với màn trình diễn đủ tốt giúp U22 Việt Nam phần nào lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Văn Khang là niềm hy vọng của U22 Việt Nam.

Nhìn chung, U22 Việt Nam vẫn xứng đáng là ứng viên vô địch nặng kí cho đại hội năm nay. Văn Khang và đồng đội ít nhiều cho thấy bản lĩnh trận mạc, khả năng vượt khó đúng thời điểm. Dàn cầu thủ như Đình Bắc, Trung Kiên, Văn Khang hay Thái Sơn, Thanh Nhàn, Quốc Việt đều có thời gian dài tham dự các giải đấu quốc tế.

U22 Việt Nam thường xuyên giành phần thắng ở khu trung tuyến nhờ khả năng tranh chấp tay đôi tuyệt vời của Nguyễn Thái Sơn. Nguyễn Xuân Bắc sau chấn thương ở ngày ra quân phải nhường vị trí cho Nguyễn Thái Quốc Cường. Em họ của Công Phượng thi đấu không hề tệ và phần nào chứng minh được năng lực.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao được kì vọng lớn nhất. Một mình anh giành cả 2 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại vòng bảng. Philippines gây bất ngờ ở vòng bảng nhờ những cầu thủ có chất lượng chuyên môn và màu sắc riêng.

Đây có thể là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sandro Reyes và đồng đội đủ năng lực khiến U22 Việt Nam có thể chao đảo. Đây là lúc các ngôi sao cần tỏa sáng đúng lúc nhằm hướng đến tấm vé đi tiếp. Chiến thắng là mục tiêu duy nhất lúc này với U22 Việt Nam.