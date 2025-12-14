Nhận định bóng đá U22 Việt Nam vs Philippines: Thẳng tiến chung kết SEA Games

(VTC News) -

U22 Việt Nam đấu với U22 Philippines trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Cơ hội thắng của U22 Việt Nam được đánh giá cao. Thực tế, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik từng làm được điều này ở lần gần nhất đối đầu với Philippines cách đây chưa lâu.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 ngày mai 15/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Philippines

U22 Việt Nam đứng đầu bảng B sau khi đánh bại U22 Lào (2-1) và U22 Malaysia (2-0) bằng những màn trình diễn có chất lượng khác nhau đáng kể. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chật vật trước đối thủ yếu là U22 Lào, chỉ thắng nhờ tình huống gây tranh cãi. Tuy nhiên, U22 Việt Nam lại hoàn toàn áp đảo khi gặp U22 Malaysia, đội bóng cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng.

U22 Việt Nam thắng U22 Philippines ở giải Đông Nam Á.

Vấn đề của U22 Việt Nam là sự tói ưu các phương án nhân sự. Trừ hàng thủ ổn định, huấn luyện viên Kim Sang-sik liên tục thay đổi các phương án bố trí hàng tiền vệ và tiền đạo thời gian qua. Không phải lúc nào lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng hợp lý và hiệu quả.

Khi U22 Việt Nam đi tới trận bán kết, ông Kim và các học trò không có cơ hội sửa sai nếu lựa chọn sai. HLV Kim Sang-sik cần sự tính toán chuẩn xác.

U22 Philippines gây ra bất ngờ khi trở thành đội giành quyền vào bán kết SEA Games 33 sớm nhất. Đội bóng này thậm chí chưa thủng lưới lần nào sau 2 trận đấu với U22 Myanmar và U22 Indonesia. Dù vậy, họ không hẳn là "ẩn số" hay "ngựa ô".

U22 Việt Nam có nhiều dữ liệu để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Philippines khi từng đánh bại đối thủ này 2-1 tại giải U23 châu Á diễn ra cách đây vài tháng. Đó là trận đấu U22 Việt Nam để đối thủ ghi bàn trước và rất chật vật tìm kiếm bàn thắng để lật ngược tình thế.

Vấn đề của U22 Việt Nam là khả năng kiểm soát nhịp chơi bóng hợp lý ở từng thời điểm và phối hợp tạo cơ hội gần vòng cấm đối thủ. Họ làm tốt ở trận thắng U22 Malaysia và nếu chơi đúng như vậy, U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Philippines.

U22 Việt Nam cần duy trì chất lượng như trận gặp Malaysia.

Lịch sử đối đầu U22 Việt Nam và U22 Philippines

Các đội tuyển của Việt Nam và Philippines mới gặp nhau 3 lần ở môn bóng đá nam các kỳ SEA Games. U22 Việt Nam giành được 2 chiến thắng và có 1 trận hoà.

Lần đầu tiên cặp đấu Việt Nam gặp Philippines xuất hiện ở SEA Games là năm 2011 ở Myanmar. U23 Việt Nam với đội hình lứa Nguyễn Văn Quyết, Lê Hoàng Thiên giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Phải đến năm 2017, bóng đá Việt Nam và Philippines mới gặp lại nhau ở đấu trường này. Nguyễn Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Văn Toàn và Hồ Tuấn Tài ghi bàn giúp U22 Việt Nam thắng 4-0. Cả 2 đội bóng đều không vượt qua được vòng bảng năm đó.

Lần đối đầu gần nhất của 2 đội diễn ra cách đây 3 năm, ở SEA Games 31 do Việt Nam làm chủ nhà. U22 Việt Nam - được tăng cường 3 tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh - hoàn toàn áp đảo đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không ghi được bàn nào và bị cầm hoà 0-0.

Trong năm 2025, U22 Việt Nam từng đối đầu U22 Philippines (trên danh nghĩa U23). Đó là trận bán kết giải U23 Đông Nam Á diễn ra tại Indonesia. Sau khi thủng lưới trước, U22 Việt Nam lật ngược tình thế để thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Bắc.