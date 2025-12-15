Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Philippines: Chọn 'đối tác' cho Đình Bắc

(VTC News) -

Trong trận bán kết môn bóng đá SEA Games 33, U22 Việt Nam gặp đối thủ có phong độ cao là U22 Philippines. Tại vòng bảng, U22 Philippines chơi đặc biệt ấn tượng khi giành chiến thắng trong cả hai trận đấu với U22 Indonesia và U22 Myanmar.

Ở thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Kim Sang-sik không thể mạo hiểm và phải đưa vào sân những cầu thủ được cho là chất lượng và kinh nghiệm nhất.

U22 Việt Nam đấu với U22 Philippines ở bán kết SEA Games 33.

Trong khung thành, Trần Trung Kiên chắc chắn là lựa chọn mang đến sự yên tâm. Phong độ của thủ môn đến từ HAGL rất ổn định và anh chưa gặp thử thách nào thực sự lớn. Lý do là các hậu vệ U22 Việt Nam vẫn chơi với sự ổn định cao, trừ bàn thua trong trận gặp U22 Lào đến trong tình huống cố định.

Hàng phòng ngự quen thuộc của U22 Việt Nam có Nguyễn Nhật Minh chơi trung vệ lệch trái, Phạm Lý Đức đá trung vệ lệch phải và trung tâm là Nguyễn Hiểu Minh. Ở cánh phải, niềm tin của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn nguyên đối với Phạm Minh Phúc - cầu thủ có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Bên đối diện là Nguyễn Phi Hoàng với khả năng hỗ trợ tấn công mang lại khác biệt.

Tuyến giữa gọi tên Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Thái Quốc Cường. Thái Sơn có sức mạnh và sự bền bỉ còn Quốc Cường mang đến chất kĩ thuật và khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công tốt hơn, có thể mang tới những pha bóng bất ngờ.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc là cái tên không thể thiếu. Vấn đề khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik phải suy nghĩ nhiều là chọn những hộ công bên cạnh tiền đạo của câu lạc bộ Công an Hà Nội.

Trận trước, Viktor Le chơi không tệ nhưng chưa phải là xuất sắc nổi bật. Khi cần các phương án có tốc độ và xuyên phá tốt, Nguyễn Thanh Nhàn bên cánh phải là lựa chọn phù hợp hơn. Ở cánh trái, khả năng tổ chức tấn công và tạt bóng của Khuất Văn Khang mang đến sự đảm bảo.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam vs U22 Philippines

Thủ môn: Trần Trung Kiên;

Hậu vệ: Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh;

Tiền vệ: Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng;

Tiền đạo: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang.

Nhận định U22 Việt Nam vs U22 Philippines

Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận định trước trận đấu: "Sẽ không dễ dàng cho cả 2 đội. Đội nào cũng có quyết tâm chiến thắng nên tôi nghĩ, đội nào có sự chuẩn bị về mặt thể chất và cả tinh thần tốt hơn sẽ chiến thắng. Đối thủ của chúng tôi cũng đã có sự cải thiện về mặt tổ chức cũng như cá nhân các cầu thủ, vì vậy chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn”.

Đây có thể là thử thách lớn nhất kể từ đầu giải của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sandro Reyes và đồng đội đủ năng lực khiến U22 Việt Nam có thể chao đảo. Đây là lúc các ngôi sao cần tỏa sáng đúng lúc nhằm hướng đến tấm vé đi tiếp. Chiến thắng là mục tiêu duy nhất lúc này với U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam vào bán kết sau 2 trận thắng.

U22 Việt Nam đứng đầu bảng B sau khi đánh bại U22 Lào (2-1) và U22 Malaysia (2-0) bằng những màn trình diễn có chất lượng khác nhau đáng kể. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chật vật trước đối thủ yếu là U22 Lào, chỉ thắng nhờ tình huống gây tranh cãi. Tuy nhiên, U22 Việt Nam lại hoàn toàn áp đảo khi gặp U22 Malaysia, đội bóng cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng.

Vấn đề của U22 Việt Nam là sự tói ưu các phương án nhân sự. Trừ hàng thủ ổn định, huấn luyện viên Kim Sang-sik liên tục thay đổi các phương án bố trí hàng tiền vệ và tiền đạo thời gian qua. Không phải lúc nào lựa chọn của nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng hợp lý và hiệu quả.

U22 Philippines gây ra bất ngờ khi trở thành đội giành quyền vào bán kết SEA Games 33 sớm nhất. Đội bóng này thậm chí chưa thủng lưới lần nào sau 2 trận đấu với U22 Myanmar và U22 Indonesia. Dù vậy, U22 Việt Nam từng đánh bại đối thủ này cách đây chưa lâu.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 ngày 15/12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).