Đội hình dự kiến tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc: Thanh Nhã là 'chìa khóa'?

(VTC News) -

Đội tuyển nữ Việt Nam đấu Trung Quốc lúc 13h30 ngày 24/9 trong khuôn vòng tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026. Đây là trận đấu rất khó khăn với thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Trung Quốc nằm trong nhóm các đội mạnh nhất châu Á - ứng viên cho tấm huy chương tại kì Á vận hội lần này.

Trong khung gỗ, không có sự lựa chọn nào tốt hơn thủ môn Trần Thị Kim Thanh. HLV Hoàng Văn Phúc sẽ xếp Cù Thị Huỳnh Như đá trung vệ lệch trái, trung tâm hàng thủ là Lê Thị Diễm My còn trung vệ lệch trái là Lương Thị Thu Thương. Đây là những phương án khả dĩ nhất trong tay nhà cầm quân này.

Nguyễn Thị Thanh Nhã thi đấu quyết tâm.

Nguyễn Thị Thanh Nhã với tốc độ và thể lực tuyệt vời được lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái. Trong bối cảnh đội tuyển nữ Việt Nam đối đầu với đội bóng ở đẳng cấp thế giới, việc chơi bóng chủ động - dù là tấn công hay phòng ngự - cũng rất khó.

Do đó, khả năng tỏa sáng của cá nhân có vai trò rất quan trọng. Niềm hy vọng được đặt vào những cầu thủ có kỹ năng nổi trội như Thanh Nhã, người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Đức. Tuy nhiên, cầu thủ đa năng này cần đạt phong độ tốt nhất để có cơ hội tạo nên bất ngờ trước đối thủ đẳng cấp vượt trội.

Trong khi đó, cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Hoa thể hiện tốt tại ASIAD 2026 và cô sẽ đá chính ở cánh đối diện.

Vị trí tiền vệ trung tâm sẽ là sự xuất hiện của Thái Thị Thảo - người chơi lùi sâu nhất. Phía bên trên cô sẽ là Dương Thị Vân và Ngân Thị Vạn Sự. Trên hàng công, bộ đôi cầu thủ giàu kinh nghiệm Nguyễn Thị Bích Thùy - Phạm Hải Yến lĩnh trọng trách ghi bàn.

Liên quan kế hoạch chuẩn bị trận tứ kết, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng càng đi sâu vào các vòng trong, đối thủ sẽ càng “nặng ký” và đòi hỏi bản lĩnh cao hơn. Vì vậy, toàn đội cần giữ vững sự tập trung cao độ, tuân thủ chặt chẽ chiến thuật và chỉ đạo từ Ban huấn luyện. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Chủ tịch đặc biệt lưu ý Ban huấn luyện và các cầu thủ chú ý bảo toàn lực lượng, giữ vững tinh thần thi đấu thoải mái, tự tin, phát huy tối đa năng lực của bản thân.

HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Ngoại trừ Nhật Bản có trình độ quá chênh lệch, đội tuyển nữ Việt Nam có những cơ hội ghi bàn rõ ràng, nhất là ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa.

Còn trận gặp Thái Lan hôm nay, tính chất trận đấu khác, khi chỉ cần 1 điểm là chúng tôi có vé vào tứ kết. Nếu mạnh dạn đẩy cao khối đội hình lên, chúng tôi sẽ có bàn thắng, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm được. Có thể là trận tới, gặp đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cải thiện và có bàn thắng”.