Đội hình bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Thái Lan: Ai thay Bích Tuyền?

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu tại SEA Games 33 khi lọt vào trận chung kết. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng như thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt mong chờ cột mốc lịch sử - tấm huy chương vàng lần đầu tiên. Để làm được điều này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải tạo ra kỳ tích là đánh bại chủ nhà Thái Lan.

Sự tiến bộ trong những năm gần đây giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dần thu hẹp khoảng cách với Thái Lan - đội bóng ở đẳng cấp top 3 châu Á. Đội Việt Nam vẫn thất thế so với đối thủ trong phần lớn các trận đối đầu, nhưng chênh lệch không còn lớn. Thậm chí, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có thể kéo đối thủ vào set 5.

Bích Tuyền từng khiến Ajcharaporn và Thatdao khổ sở.

Ở lần đối đầu gần nhất giữa 2 đội - lượt về giải SEA V.League 2025, đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan sau 5 hiệp đầy kịch tính. Chính chiến thắng đó mang đến sự tự tin vào khả năng cạnh tranh tấm huy chương vàng tại SEA Games 33. Tuy nhiên, một biến động quan trọng khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải hạ chỉ tiêu từ HCV xuống thành lọt vào chung kết.

Điều này đồng nghĩa với việc chính các nhà chuyên môn cũng đánh giá cơ hội thắng của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan giảm đi rõ rệt. Lý do chính là sự vắng mặt của Nguyễn Thị Bích Tuyền, người đã ghi tới 45 điểm trong trận thắng lịch sử cách đây vài tháng. Những cú đập uy lực ở vị trí số 2 của vận động viên sinh năm 2000 tạo ra cơn ám ảnh cho các tay chắn và phòng thủ hàng sau của Thái Lan, những người đã quen áp đảo hầu hết các đối thủ ở châu Á.

Việc Bích Tuyền không tham dự SEA Games 33 là tổn thất nặng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Câu hỏi đặt ra cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là ai đủ khả năng thay thế tay ghi điểm chủ lực, hoặc phương án nào bù lại được hiệu suất ghi điểm cực khủng của Bích Tuyền.

Vai trò của Thanh Thuý sẽ lớn hơn khi không có Bích Tuyền.

Trong những năm gần đây, khi Bích Tuyền vắng mặt, vị trí đối chuyền chính của đội tuyển Việt Nam được giao cho Hoàng Thị Kiều Trinh. Dù vậy, chấn thương khiến tay đập này không duy trì được phong độ. Tại SEA Games 33, người được ưu tiên trong những trận đấu vòng bảng và bán kết là Đặng Thị Kim Thanh.

Hiệu suất ghi điểm của cả Kiều Trinh lẫn Kim Thanh rõ ràng không thể bằng Bích Tuyền. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có thể tạo ra những bài phối hợp đa dạng để khong phải dồn bóng cho một vị trí. Tuy nhiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn cần một ngôi sao làm điểm tựa.

Không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, vai trò của Trần Thị Thanh Thuý trở nên đặc biệt quan trọng. Khi có Bích Tuyền trên sân, Thanh Thuý - với khả năng phòng thủ tốt - được tận dụng ở hàng sau nhiều hơn.

Tuy nhiên, trong trận đấu với Thái Lan lần này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rất cần sự hiện diện của Thanh Thuý ở vị trí tấn công số 4. Người hâm mộ chờ đợi được chứng kiến những hình ảnh quen thuộc suốt năm 2023 và 2024, khi Thanh Thuý liên tục ghi điểm bằng những cú đập ở biên trái.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h30 hôm nay 15/12.