Lịch thi đấu bóng chuyền SEA Games 33 hôm nay

Môn bóng chuyền SEA Games 33 diễn ra từ 10/12 đến 19/12 tại nhà thi đấu Huamark (Bangkok). Bóng chuyền Việt Nam tham dự cả 2 nội dung nam và nữ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết, cạnh tranh huy chương vàng.

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ SEA Games 33 mới nhất

Ngày 10/12

12h30: Indonesia vs Malaysia.

15h: Myanmar vs Việt Nam.

17h30: Thái Lan vs Singapore.

Ngày 11/12

12h30: Malaysia vs Việt Nam.

15h: Indonesia vs Myanmar.

17h30: Philippines vs Thái Lan.

Ngày 12/12

12h30: Việt Nam vs Indonesia.

15h: Myanmar vs Malaysia.

17h30: Singapore vs Philippines.

Ngày 18/12

Bán kết.

Ngày 19/12

Tranh huy chương đồng và chung kết.

Bích Tuyền không tham dự SEA Games 33.

Lịch thi đấu bóng chuyền nam SEA Games 33

Ngày 13/12

10h: Indonesia vs Campuchia.

12h30: Myanmar vs Philippines.

15h: Lào vs Việt Nam.

17h30: Thái Lan vs Singapore.

Ngày 14/12

15h: Campuchia vs Philippines.

17h30: Singapore vs Việt Nam.

Ngày 15/12

10h: Indonesia vs Myanmar.

12h30: Thái Lan vs Lào.

Ngày 16/12

10h: Myanmar vs Campuchia.

12h30: Philippines vs Indonesia.

15h: Lào vs Singapore.

17h30: Việt Nam vs Thái Lan.

Ngày 18/12

Bán kết.

Ngày 18/12

Tranh huy chương đồng và chung kết.

Thông tin bóng chuyền Việt Nam dự SEA Games 33

Tham dự SEA Games 33, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B, lần lượt đối đầu với Malaysia, Myanmar và Indonesia. Đây đều là những đối thủ dưới tầm của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đối thủ chính cạnh tranh huy chương vàng với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Thái Lan.

Ban đầu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng. Cơ sở để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hướng đến vị trí số một là chiến thắng trước chính Thái Lan tại lượt về giải SEA V.League. Tuy nhiên, sau khi cây ghi điểm chủ lực Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui vì lý do cá nhân, lãnh đạo môn bóng chuyền hạ chỉ tiêu cho đội nhà - vào chung kết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu ổn định trong 3 năm gần đây, có thành tích tốt ở đấu trường quốc tế. Tại châu Á, chỉ có Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan vượt trội về trình độ so với Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội. Do đó, giành quyền vào chung kết là nhiệm vụ trong khả năng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam gặp phải sự cạnh tranh lớn hơn. Ngoài Thái Lan, Indonesia cũng là đối thủ rất mạnh trong khu vực. Khả năng cạnh tranh huy chương không phải là không có, nhưng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam phải vượt qua những thử thách rất khó khăn và nhiều rủi ro

Danh sách đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Chủ công: Trần Thị Thanh Thuý, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Bùi Thị Ánh Thảo;

Đối chuyền: Đặng Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Kiều Trinh;

Phụ công: Trần Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thuý, Lưu Thị Huệ;

Chuyền hai: Đoàn Thị Lâm Oanh, Võ Thị Kim Thoa;

Libero: Nguyễn Khánh Đang, Lê Thị Yến.