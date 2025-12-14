Nữ 'tổng tài' xinh đẹp cổ vũ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Ngay cả nhiều cổ động viên của chủ nhà cũng muốn xin chữ kí của các vận động viên Việt Nan, đặc biệt là Thanh Thúy và Lâm Oanh.

Một cổ động viên nhí của Thái Lan đã chờ rất lâu và liên tục gọi tên các vận động viên để xin chữ kí vào quả bóng lưu niệm, Dàn cổ động viên Việt Nam xuất hiện những nụ cười "tỏa nắng" của các cô nàng kiêm tổng tài xinh đẹp. Bà Lê Vũ Hồng Ngọc sinh năm 1992 - là con gái của ông Lê Văn Thành - Chủ tịch tập đoàn thể thao Động Lực. Bà Ngọc đang nắm giữ vai trò quản lý doanh nghiệp của gia đình. Bà Lê Vũ Hồng Ngọc liên tục có mặt theo dõi nhiều môn thể thao như bóng chuyền, bơi lội và điền kinh. Trên khán đài còn có sự xuất hiện của bà Tracy Thư Lương - nữ doanh nhân nổi tiếng ở TP.HCM trong lĩnh vực xe hơi. Bà Thư Lương là nữ doanh nhân đầu tiên ở Việt Nam sở hữu đội thể thao chuyên nghiệp - CLB bóng rổ Thang Long Warriors. Chiến thắng trước Philippines đưa Việt Nam vào chung kết và đối thủ vẫn là chủ nhà Thái Lan.