Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 15/12: Bóng chuyền nữ Việt Nam đấu Thái Lan

Cơ hội tranh huy chương vàng của đoàn Việt Nam

Hôm nay 15/12 đánh dấu bắt đầu giai đoạn cao điểm của đoàn Việt Nam tại SEA Games 33 với hàng loạt môn thế mạnh. Niềm hy vọng huy chương đặt ở môn bắn súng với 2 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn). Điền kinh cũng có thể mang về huy chương vàng với sự góp mặt của Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Ngân, Quách Thị Lan. Môn bơi có Phạm Thanh Bảo dù 50m không phải cự ly sở trường.

Trận chung kết nhận được nhiều sự quan tâm nhất là bóng chuyền nữ Việt Nam đấu với Thái Lan. Tại SEA V.League 2025 cách đây chưa lâu, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh bại đối thủ sau 5 hiệp kịch tính. Tuy nhiên, ở lần tái đấu này, Thái Lan có ưu thế sân nhà và trình độ nhỉnh hơn. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam mất Nguyễn Thị Bích Tuyền.