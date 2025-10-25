Toàn cảnh Hội chợ mùa Thu 2025 trước giờ khai mạc

Hội chợ mùa Thu 2025 được Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội chủ trì tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Hội chợ là sự kiện kinh tế, văn hóa quy mô quốc gia, tầm vóc quốc tế; được định vị là "Hội chợ kết nối thương mại - đầu tư - du lịch với văn hóa và đổi mới sáng tạo".
Với thông điệp “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 2.500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực trong nhiều lĩnh vực, từ các sản phẩm công nghiệp, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thương mại điện tử đến nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, dịch vụ và du lịch...
Không gian Hội chợ mùa thu 2025 được thiết kế như một hành trình xuyên Việt, đưa du khách khám phá sức sống kinh tế, văn hóa của đất nước thông qua 5 phân khu chủ đề đặc sắc.
Khu “Thu thịnh vượng” quy tụ các tập đoàn, doanh nghiệp công nghiệp, logistics và năng lượng xanh, thể hiện năng lực đổi mới và sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam.
Khu “Tinh hoa văn hóa Việt và điểm hẹn giao thương” giới thiệu các sản phẩm của ngành công nghiệp văn hóa - nơi trình diễn âm nhạc, thời trang, điện ảnh, mỹ thuật.
Khu “Tinh hoa Thu Hà Nội” do UBND TP Hà Nội tổ chức tái hiện không gian văn hóa nghìn năm Thăng Long qua các làng nghề truyền thống, ẩm thực và sản phẩm du lịch.
Khu “Thu đất Việt - sắc nước hương thu” quy tụ sản phẩm tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, là “linh hồn” của hội chợ khi nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP hội tụ, khẳng định vị thế hàng Việt trên bản đồ thương mại quốc tế.
Gian hàng quy tụ sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Nghệ An tại Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất năm 2025.
Gian hàng của tỉnh Hưng Yên trước giờ khai mạc.
Đến thời điểm hiện tại, các khâu chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho lễ khai mạc vào 20h tối nay.
Phân khu “Thu gia đình” mang đến không gian mua sắm, giải trí, ẩm thực và công nghệ phục vụ nhu cầu tiêu dùng hiện đại của các gia đình Việt.
Ngoài ra, khu vực ngoài trời sẽ bùng nổ với Lễ hội ẩm thực “Thu mỹ vị", hành trình ẩm thực “Một vòng Việt Nam” tái hiện tinh hoa món ngon 3 miền, giúp du khách nếm trọn hương vị mùa Thu Hà Nội giữa không gian ngập tràn cảm xúc.
Hội chợ mùa Thu 2025 được đánh giá hội tụ nhiều kỷ lục, được ví như “Siêu Hội chợ 6 nhất”, bao gồm: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất, ưu đãi tốt nhất.
