Toàn cảnh Hội chợ mùa Thu 2025 trước giờ khai mạc

Với thông điệp “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 2.500 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, với 3.000 gian hàng tiêu chuẩn nhằm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực trong nhiều lĩnh vực, từ các sản phẩm công nghiệp, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, thương mại điện tử đến nông sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng, dịch vụ và du lịch...