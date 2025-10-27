Sản phẩm 'made in Vietnam' của doanh nghiệp quốc phòng tại Hội chợ mùa Thu

Tàu 927-Yết Kiêu được khởi công vào giữa năm 2018 và hiện được trang bị cho Quân chủng Hải quân. Tàu có chiều dài gần 100m, rộng 16m và chiều cao mạn 7,2m, lượng nước giãn tới 3.950 tấn, được trang bị các thiết bị hiện đại, có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12.