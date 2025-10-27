Sản phẩm 'made in Vietnam' của doanh nghiệp quốc phòng tại Hội chợ mùa Thu

Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã chính thức khai mạc tối 25/10 và mở cửa đón khách từ sáng 26/10 đến hết ngày 4/11, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Phân khu “Thu Thịnh Vượng” là nơi hội tụ những thành tựu vượt bậc của nền công nghiệp, thương mại và công nghệ Việt Nam, thể hiện sức mạnh nội sinh và khát vọng phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Trong đó, gian hàng của các doanh nghiệp quốc phòng đang thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân đến tham quan hội chợ.
Các sản phẩm phương tiện không người lái (UAV) do Công ty TNHH MTV Cơ khí hóa chất 13 (Z113) nghiên cứu và sản xuất khiến nhiều người yêu thích công nghệ thích thú quan sát.
Gian hàng của Viettel trưng bày các sản phẩm Robot Drone vận chuyển hàng hóa, Robot AGV Sorting, Robot AGV Picking dùng trong kho, bãi được chính các kỹ sư Viettel Post nghiên cứu, phát triển và làm chủ hoàn toàn.
Gian hàng của Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc Phòng).
Một trong số những ngành nghề của doanh nghiệp này là sản xuất các sản phẩm đúc áp lực và gia công cơ khí chính xác, các loại huân huy chương, kỷ niệm chương...
Sản phẩm hộp đựng đạn được Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe và đã được xuất khẩu sang Mỹ.
Các sản phẩm tại gian hàng của Công ty TNHH MTV Cao su 75. Theo đại diện công ty, khi tham gia Hội chợ mùa Thu lần thứ nhất 2025, mục tiêu của công ty là quảng bá hình ảnh, khẳng định thương hiệu và năng lực sản xuất của một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng có khả năng chuyển giao sản phẩm ra thị trường dân dụng và xuất khẩu.
Các sản phẩm tại gian trưng bày của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121). Trong đó các loại pháo hoa được rất nhiều người ưa chuộng. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, sản phẩm này luôn hút khách, thậm chí "cháy" hàng.
Các sản phẩm của Công ty cổ phần X20.
Mô hình trưng bày các loại tàu do Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) thi công.
Tàu 927-Yết Kiêu được khởi công vào giữa năm 2018 và hiện được trang bị cho Quân chủng Hải quân. Tàu có chiều dài gần 100m, rộng 16m và chiều cao mạn 7,2m, lượng nước giãn tới 3.950 tấn, được trang bị các thiết bị hiện đại, có thể hoạt động liên tục trên biển 30 ngày đêm, khả năng chịu sóng cấp 9, gió cấp 12.
Dự kiến, trong suốt thời gian diễn ra, hội chợ sẽ đón trung bình khoảng 500.000 lượt khách mỗi ngày, thể hiện sức hút mạnh mẽ của một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và khu vực.
