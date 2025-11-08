Doanh nghiệp đề xuất cải hoán xe xăng sang điện nhận phản hồi từ Cục Đăng kiểm

(VTC News) -

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Thạch Lân thông tin ngày 8/11, doanh nghiệp đã nhận được văn bản phản hồi từ Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm và UBND TP.HCM.

Ông Lân cho biết chưa thể cung cấp cụ thể nội dung phản hồi từ các ngành chức năng cho báo chí nhưng nhấn mạnh là Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn đến các đơn vị liên quan để hướng dẫn giải quyết.

Motorcycles TV đã thực hiện thử nghiệm chuyển đổi xe máy chạy xăng sang xe điện.

“Tôi đã làm việc trực tiếp với đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam tại TP.HCM và theo phản hồi mới nhất từ Cục Đăng kiểm, tôi sẽ bay ra Hà Nội trong tuần tới để làm việc trực tiếp”, ông Lân nhấn mạnh.

Đại diện Motorcycles TV cũng cho rằng, Cục Đăng kiểm thông tin, hành lang pháp lý để hoán cải xe máy đã được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) hướng dẫn tại Thông tư 47/2024 và QCVN 14:2024/BGTVT.

Điều 22 và 23 của Thông tư 47/2024 hướng dẫn cách làm hồ sơ đề nghị chứng nhận xe máy chuyên dùng cải tạo; xe mô tô, xe gắn máy cải tạo và trình tự, thủ tục chứng nhận xe cải tạo.

Qua tìm hiểu Thông tư 47/2024, ông Lân cho biết, quy định này mới chỉ áp dụng cho xe cá nhân hoán cải đơn lẻ, chưa có quy trình áp dụng đại trà hoặc quy mô doanh nghiệp, nên chưa tạo được hành lang pháp lý chung cho hoạt động cải tạo xe xăng sang điện hàng loạt.

Để hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục chứng nhận cải tạo cũng như hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện giải pháp cải tạo, chuyển đổi, Cục Đăng kiểm đề nghị doanh nghiệp cung cấp tài liệu hoặc trao đổi trực tiếp với đại diện của Cục Đăng kiểm về phương án chuyển đổi này.

Cục Đăng kiểm đã giới thiệu một chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới để phía doanh nghiệp liên hệ khi cần hỗ trợ.

Trước đó, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết doanh nghiệp đã đề xuất nghiên cứu và thử nghiệm phương án hoán cải xe máy chạy xăng sang xe sử dụng điện, với mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phù hợp định hướng giao thông xanh của TP.HCM.

Theo báo cáo bước đầu của đơn vị đề xuất, phương án hoán cải chỉ bổ sung mô-đun động cơ điện, pin và bộ điều khiển năng lượng, để xe có thể vận hành bằng xăng, điện hoặc hybrid.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã chủ trì cuộc họp với doanh nghiệp đề xuất và các đơn vị liên quan để lấy ý kiến về phương án cải hoán xe máy xăng thành xe lai điện. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tại cuộc họp, Sở đã ban hành Văn bản số 14253 ngày 31/10/2025 gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, đề nghị xem xét và đánh giá đề xuất chuyển đổi.

Đồng thời, Sở kiến nghị Cục nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm; tham mưu Bộ Xây dựng bổ sung quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn đối với phương tiện được cải tạo sang động cơ điện.

Để triển khai chính thức, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tiêu chuẩn an toàn, công nghệ, đồng thời đánh giá tác động kinh tế – môi trường theo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương. “Sau khi có đầy đủ cơ sở và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, thành phố và các cơ quan liên quan sẽ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền để quyết định lộ trình thực hiện, bảo đảm an toàn, hiệu quả và bền vững”, ông Giang nhấn mạnh.