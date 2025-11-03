Đề xuất nghiên cứu hoán cải xe máy xăng sang xe điện

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam liên quan đến đề xuất của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Motorcycles TV về việc chuyển đổi động cơ điện cho xe máy chạy xăng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động này, góp phần thực hiện cam kết chuyển đổi xanh và mục tiêu Net Zero quốc gia.

Xe máy điện và xe máy xăng lưu thông ở trung tâm TP.HCM.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay một số doanh nghiệp trên địa bàn TP đề xuất thí điểm mô hình hoán cải xe máy sử dụng động cơ xăng sang xe điện để tiết kiệm nhiên liệu, giảm khí thải và tận dụng phương tiện cũ còn niên hạn sử dụng.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành chưa có quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Qua rà soát, Sở Xây dựng cho biết Nghị định 166/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 47/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải – trước đây chưa đề cập nội dung này, khiến các hoạt động thử nghiệm và đánh giá việc chuyển đổi xe vẫn chưa có hành lang pháp lý để triển khai chính thức.

Sở Xây dựng nhận định, việc cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho xe mô tô, xe gắn máy cũ là hướng đi tiềm năng, phù hợp với định hướng của TP.HCM trong việc chuyển đổi năng lượng xanh, mục tiêu giảm phát thải khí carbon và khí metan trong giao thông vận tải.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy chuẩn quốc gia, cần có cơ sở pháp lý rõ ràng và hướng dẫn thống nhất từ các bộ, ngành Trung ương.

Từ đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm, đồng thời ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động hoán cải, chuyển đổi động cơ điện đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Bên cạnh đó, Sở kiến nghị xem xét cho phép Công ty TNHH TM & DV Motorcycles TV đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm hoán cải trong phạm vi kiểm soát, từ đó hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.