Đoàn công tác cấp cao Việt Nam thăm thung lũng công nghệ cao ở Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác cấp cao đến Hàn Quốc, ngày 12/8, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Thung lũng Công nghệ cao Pangyo – trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Hàn Quốc.

Đoàn công tác tham qua khu công nghệ cao AI và Robot tai Pangyo. (Ảnh: PV)

Tại buổi làm việc, đoàn đã được giới thiệu về mô hình phát triển, định hướng chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Pangyo – nơi tập trung gần 2000 doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và các quỹ đầu tư mạo hiểm.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, thành phố thông minh, cũng như cơ chế kết nối doanh nghiệp và vườn ươm công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao vai trò của Thung lũng Công nghệ cao Pangyo trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Việt Nam coi khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa các địa phương, cơ quan, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội cũng đã trao đổi để tiếp thu những kinh nghiệm phía Hàn Quốc về xây dựng Thung lũng Công nghệ cao, Khu kinh tế tự do, hệ thống thành phố thông minh và đô thị thông minh.

Đoàn đại biểu cấp cao do ông Nguyễn Duy Ngọc - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến thăm và làm việc tại Thung lũng Công nghệ cao Pangyo. (Ảnh: PV)

Trong chuyến công tác và làm việc tại tỉnh Gyeonggido và Thung lũng Công nghệ cao Pangyo lần này, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc phối hợp tổ chức, kết nối lịch trình và nội dung làm việc của Đoàn tại đây; đồng thời thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa các doanh nghiệp và tổ chức công nghệ hai nước và tiếp tục thúc đẩy hợp tác địa phương 2 nước với những lĩnh vực ưu tiên trọng tâm như đoàn đã trao đổi.

TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội VKBIA cho biết, VKBIA sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận, học hỏi mô hình phát triển công nghệ cao của Hàn Quốc, cũng như triển khai các dự án hợp tác cụ thể ngay sau chuyến thăm, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả 2 nước Việt - Hàn.

Về phía Hàn Quốc, ông Kim Tae Hyoung đã chia sẻ với đoàn công tác về kinh nghiệm quản trị, điều hành và phát triển thành phố thông minh, ứng dụng khoa học và công nghệ cao cho phát triển kinh tế và xã hội tại địa phương nói riêng và cả Hàn Quốc nói chung.

Lãnh đạo Thung lũng Công nghệ cao Pangyo (Hàn Quốc) bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và hợp tác nghiên cứu – phát triển.

Chuyến thăm và làm việc tại Thung lũng Công nghệ cao Pangyo của Đoàn công tác cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.