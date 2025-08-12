Vinpearl ký kết Biên bản ghi nhớ với 3 doanh nghiệp du lịch hàng đầu Hàn Quốc

(VTC News) -

Sự kiện là bước tiến quan trọng trong chiến lược đột phá thị trường trọng điểm Hàn Quốc, đồng thời góp phần củng cố vị thế của Việt Nam nói chung, Vinpearl nói riêng là điểm đến ưa thích bậc nhất của du khách Hàn Quốc trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok và các quan chức cấp cao đại diện hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok và lãnh đạo cấp cao hai nước trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Vinpearl và các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại sự kiện, Vinpearl và đối tác Hanatour, Marketing Highlands, Công ty TNHH HKG - các doanh nghiệp du lịch hàng đầu Hàn Quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, hướng tới đẩy mạnh hoạt động quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của Vinpearl nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón 5 triệu lượt khách Hàn Quốc trong năm 2025, các bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác giới thiệu điểm đến Việt Nam, đồng thời gia tăng sức hút đưa Vinpearl trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách Hàn Quốc.

Song song với đó, Vinpearl cùng các đối tác sẽ tăng cường quảng bá, kết nối và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm tại thị trường Hàn Quốc, góp phần đảm bảo nguồn khách ổn định và tăng trưởng bền vững.

Việc ký kết hợp tác chiến lược này không chỉ củng cố quan hệ lâu dài giữa doanh nghiệp Việt và các đối tác, mà còn mở rộng hệ sinh thái sản phẩm đẳng cấp và phát triển các sản phẩm mới, điểm đến mới của Vinpearl tới hơn 7.500 đại lý du lịch bán lẻ tại Hàn Quốc. Đồng thời mang đến cơ hội cho hơn 46.000 hội viên golf trải nghiệm và thi đấu tại hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế của Vinpearl trên khắp Việt Nam.

Bà Ngô Thị Hương – Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing Công ty Cổ phần Vinpearl - chia sẻ: “Hợp tác với 3 doanh nghiệp du lịch lớn nhất Hàn Quốc là bước đi quan trọng trong hành trình đưa Vinpearl trở thành điểm đến quốc tế hàng đầu. Chúng tôi tin rằng, sự cộng hưởng giữa hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm đẳng cấp của Vinpearl với mạng lưới phân phối uy tín, rộng khắp của các đối tác sẽ kiến tạo những sản phẩm du lịch khác biệt, hấp dẫn, giữ vững vị thế Việt Nam là lựa chọn ưu tiên của du khách Hàn Quốc.”

Sở hữu hệ sinh thái sản phẩm trọn vẹn mọi trải nghiệm từ vui chơi, nghỉ dưỡng đến mua sắm tại các điểm du lịch biển trọng điểm như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM…, Vinpearl nhiều năm liền khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của du khách Hàn Quốc, đồng thời duy trì vai trò tiên phong trong việc thu hút các thị trường quốc tế trọng điểm.

Thoả thuận giữa Vinpearl và 3 đối tác Hàn Quốc không chỉ mở ra chương mới trong hợp tác chiến lược, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế của Công ty. Đây là bước đi góp phần định vị Việt Nam như một trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời vun đắp mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.