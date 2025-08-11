Tổng thống Hàn Quốc đón Tổng Bí thư Tô Lâm theo nghi thức cao nhất

Sáng nay (11/8) theo giờ địa phương tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm theo nghi thức cao nhất.

Đúng 9h30 đoàn xe chở Tổng Bí thư Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống, đón Tổng Bí thư tại nơi đỗ xe, Tổng thống Lee Jae Myung bắt tay nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Hàn Quốc mời Tổng Bí thư bước lên bục danh dự. Quân nhạc trang trọng cử quốc thiều 2 nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân đón Tổng Bí thư và Phu nhân Ngô Phương Ly

Là vị quốc khách nước ngoài đầu tiên Tổng thống Hàn Quốc đón sau khi nhậm chức, Hàn Quốc đã thể hiện sự coi trọng cao độ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta với 21 loạt đại bác chào mừng.

Tiếp đó, đội trưởng Đội danh dự Quân đội Hàn Quốc mời Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự và Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Tô Lâm giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Hàn Quốc cử quân nhạc chào mừng và bắn 21 loạt đại bác

Ngay sau lễ đón chính thức 2 nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đề ra những giải pháp quan trọng để tiếp tục duy trì và phát triển hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Tôi rất vui mừng và chân thành cảm ơn Ngài Tổng thống đã dành ưu tiên đặc biệt mời tôi là quốc khách đầu tiên sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao nhất của Hàn Quốc và cá nhân Tổng thống đối với quan hệ giữa 2 nước".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng Bí thư Tô Lâm trước khi hội đàm chính thức

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống Lee Jae Myung được tín nhiệm bầu làm Tổng thống thứ 21 của Đại hàn Dân quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng sâu sắc rằng với uy tín bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của mình Tổng thống sẽ lãnh đạo Đất nước Hàn Quốc tiếp tục tạo thêm những Kỳ tích Sông hàn mới trong chặng đường tiếp theo.

Về phần mình Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung một lần nữa nhấn mạnh: "Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm đất nước chúng tôi, Việt Nam là đối tác hết sức quan trọng đối với Hàn Quốc, không chỉ về thương mại đầu tư mà cả về an ninh quốc gia".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân cùng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam hiện nay đang có sự phát triển kinh tế rất nhanh chóng, Tổng thống Hàn Quốc tin tưởng rằng trong tương lai gần Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển với thu nhập cao.

Toàn cảnh buổi hội đàm

Cá nhân Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, Việt Nam là một nước vĩ đại của một nhân dân vĩ đại, bằng chứng là trong lịch sử Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước và thống nhất Đất nước. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ thực sự quý trọng ý chí quyết tâm và nỗ lực phấn đấu của Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử.