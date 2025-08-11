Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại trường đại học nổi tiếng Hàn Quốc

Đây là ngôi trường cổ kính với 140 năm truyền thống, một trong những trường đại học hàng đầu và là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh và trí tuệ của con người Hàn Quốc.

Bài phát biểu chính sách với chủ đề: "Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, vì hoà bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển".

Mở đầu bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, từ lâu, đất nước Hàn Quốc đã là nguồn cảm hứng vô tận về lịch sử, văn hoá, nhất là kinh tế và xã hội và trên hết là ý chí và nghị lực của người dân Hàn Quốc.

Cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam thực sự thán phục về "kỳ tích sông Hàn" trên nhiều lĩnh vực và trong nhiều thập kỷ qua; càng ấn tượng khi các "túi khôn", "vườn ươm" tri thức và đổi mới sáng tạo như Đại học Yonsei đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển thần kỳ đó.

"Thành công của các bạn chính là thành công của quản trị quốc gia hiệu quả, nền tảng văn hoá, trí tuệ sâu sắc và nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao", theo Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư đã chia sẻ với đông đảo các đại biểu về 3 nội dung, đó là quan điểm của Việt Nam về thế giới, khu vực; định hướng phát triển của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và các định hướng phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong những năm qua, thế giới có những biến chuyển chưa từng có, mang tính bước ngoặt, xuất hiện những xu thế mới về an ninh, phát triển, báo hiệu nhiều thay đổi có tính cấu trúc trong đời sống quốc tế.

Tuy nhiên theo Tổng Bí thư, thế giới luôn biến động, nhưng điều quan trọng không phải là thế giới đang diễn biến như thế nào mà là ứng xử của chúng ta với những thay đổi đó. Đó chính là khả năng "biến nguy thành cơ", nắm bắt mọi lợi thế dù nhỏ nhất và tăng cường hợp tác quốc tế cho mục tiêu an ninh và phát triển chính đáng của mọi quốc gia.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng vĩ đại của Việt Nam đã viết trong bài thơ "Học đánh cờ": "Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ/Kiên quyết, không ngừng thế tấn công/Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/Gặp thời, một tốt cũng thành công".

"Trong trao đổi với Tổng thống Lee Jae Myung, chúng tôi nhận thấy đất nước của các bạn đang bước vào một chương phát triển mới, với nỗ lực và ý chí mạnh mẽ của lãnh đạo và nhân dân Hàn Quốc.

Với đường lối đúng đắn, tầm nhìn xa, với sức mạnh nội tại có chiều sâu về văn hoá và tư tưởng, với sức trẻ tràn trề của thế hệ thanh niên Hàn Quốc, chúng tôi lạc quan và tin tưởng rằng Hàn Quốc sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trong giai đoạn phát triển bứt phá sắp tới.

Các bạn hội đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu phát triển mới; đạt được các thành tựu quan trọng về đối ngoại, đóng góp vào hoà bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và trên phạm vi toàn cầu", Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam phấn đấu hết sức mình để đưa đất nước vào kỷ nguyên mới

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho biết tương tự như Hàn Quốc, trước những cơ hội và thách thức mang tính thời đại, Việt Nam đang phấn đấu hết sức mình để đưa đất nước vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển.

Với niềm tin về tiền đồ tươi sáng của đất nước và bề dày truyền thống mà thế hệ cha ông trao truyền, để lại, cùng với niềm cảm hứng lớn lao từ sự phát triển thần kỳ của những nước bè bạn như Hàn Quốc, đất nước Việt Nam đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ để tạo lập nên những thành tựu phát triển mới trên hành trình đi tới tương lai của dân tộc.

Đề cập về những định hướng phát triển của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045, Tổng Bí thư cho biết, phát huy tinh thần của các dân tộc Á Đông, kế thừa truyền thống hoà hiếu, nhân nghĩa, Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng "4 không", ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Việt Nam luôn sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, là người bạn chân thành, thủy chung, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam cũng đang đề ra chiến lược phát triển nhanh, bền vững gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, với động lực phát triển cốt lõi là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trọng tâm thúc đẩy là các dự án chiến lược về hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, trong đó có đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc Bắc - Nam, nhà máy điện hạt nhân, các thành phố và nhà máy thông minh, trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Định hướng phát triển của Việt Nam là kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn liền với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, nâng cao sức chống chịu với biến đổi khí hậu. Và mới đây nhất, Việt Nam đã tiến hành cuộc cách mạng toàn diện về tổ chức bộ máy, qua đó kiến tạo những không gian phát triển mới, giúp các địa phương tăng trưởng nhanh, mạnh, đồng bộ, bền vững; góp phần thiết thực, hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 và cao hơn trong những năm tiếp theo.

"Hàn Quốc có triết lý kinh tế nhân học (humanomics), lấy con người làm trung tâm, kết hợp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, toàn diện, bao trùm. Theo lời Vua Sejong vĩ đại: "Sức mạnh của một quốc gia xuất phát từ trí tuệ của người dân".

Việt Nam cũng xác định "lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, động lực quan trọng nhất và là mục tiêu của sự phát triển". Chúng tôi hướng tới phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia đậm đà bản sắc văn hoá Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và sáng tạo của hơn 150 triệu đồng bào", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng cho biết, nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong những lĩnh vực mũi nhọn, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế tri thức có ý nghĩa chiến lược với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường Đại học Việt Nam và các trường Đại học lớn của Hàn Quốc như Yonsei trong giáo dục đào tạo, cũng như trong xây dựng mô hình công ty công nghệ đại học, phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp, ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển vào thực tiễn.

Một lần nữa nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ nhiều điểm tương đồng to lớn về văn hoá, lịch sử, kinh nghiệm cũng như mục tiêu và định hướng phát triển và trên cơ sở tình cảm hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị ngày càng tăng, với đà phát triển quan hệ hai nước đang trong trạng thái tốt nhất từ trước tới nay, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu 5 định hướng để tiếp tục phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

"Tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, là nền tảng quan trọng hàng đầu để tiếp tục đưa Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Hàn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; phát huy vai trò trung tâm của hợp tác kinh tế - thương mại, xem đây là ưu tiên của ưu tiên. Đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương", Tổng Bí thư khẳng định.

Ngoài ra, tạo đột phá mới về hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động và giao lưu nhân dân và thứ năm, hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, quốc tế; phối hợp xây dựng và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, với Liên Hợp Quốc là trung tâm.

Việt Nam mong muốn Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và chia sẻ quan điểm chung của ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Dịp này, Hiệu trưởng Đại học Yonsei đã trân trọng trao danh hiệu Tiến sỹ danh dự của trường tặng Tổng Bí thư Tô Lâm.