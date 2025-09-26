Điều gì xảy ra nếu thay pin iPhone không chính hãng

(VTC News) -

Nếu bạn đang băn khoăn về việc thay pin iPhone không chính hãng có ảnh hưởng gì, thì đây là những thông tin bạn không thể bỏ qua.

Thay pin cho iPhone là một quy trình quan trọng giúp khôi phục hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

1. Hiệu suất giảm rõ rệt

Pin không chính hãng thường không tương thích hoàn toàn với phần mềm và phần cứng của iPhone. Điều này dẫn đến các hiện tượng như:

Báo pin sai, tụt pin nhanh bất thường

Máy giật lag, chạy chậm khi mở ứng dụng nặng

Tắt nguồn đột ngột dù pin vẫn còn.

2. Nguy cơ cháy nổ và hư hỏng linh kiện

Pin kém chất lượng dễ bị phồng, rò rỉ hoặc chập điện, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các linh kiện như:

IC nguồn

Mainboard

Màn hình và cảm ứng

Một số trường hợp nghiêm trọng còn ghi nhận hiện tượng cháy nổ khi sạc pin không chính hãng. Đây là rủi ro không thể xem nhẹ, đặc biệt với người dùng thường xuyên sạc qua đêm.

3. Mất bảo hành và khó sửa chữa

Apple quy định rõ: Nếu bạn thay pin tại cơ sở không được ủy quyền, thiết bị sẽ mất bảo hành chính hãng. Ngoài ra, việc tháo lắp không đúng kỹ thuật có thể khiến máy bị hư hỏng thêm, gây khó khăn khi sửa chữa sau này.

Nếu bạn thay pin tại các trung tâm không được Apple ủy quyền, máy sẽ bị mất bảo hành.

4. Tuổi thọ pin ngắn, nhanh chai

Pin không chính hãng thường sử dụng cell kém chất lượng, dẫn đến tình trạng:

Sạc nhanh đầy nhưng cũng nhanh hết

Chai pin chỉ sau vài tháng sử dụng

Không hỗ trợ tính năng tối ưu hóa pin của iOS

Điều này khiến người dùng phải thay pin nhiều lần, tốn kém hơn về lâu dài.

Pin không chính hãng gây ảnh hưởng đến hiệu suất.

Thay pin iPhone không chính hãng có thể giúp bạn tiết kiệm vài trăm nghìn đồng, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ mất dữ liệu, hư hỏng thiết bị và mất an toàn cá nhân. Nếu pin iPhone của bạn đã chai, hãy chọn trung tâm bảo hành uy tín hoặc đại lý được Apple ủy quyền để đảm bảo chất lượng và quyền lợi.