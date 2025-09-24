iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone Air gặp sự cố Wi-Fi

(VTC News) -

Nhiều người dùng cho biết Wi-Fi trên iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air thường xuyên bị ngắt quãng, đặc biệt khi mở khóa máy. Vấn đề này thu hút hàng trăm bình luận trên MacRumors, Reddit và diễn đàn hỗ trợ của Apple trong bốn ngày qua, song hiện chưa rõ mức độ ảnh hưởng rộng đến đâu.

Các mẫu iPhone mới đều sử dụng chip N1 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7.

Sự cố khiến iPhone tạm thời mất kết nối Wi-Fi rồi tự động kết nối lại, đồng thời gây gián đoạn CarPlay trên ô tô – vốn phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi. Một số người dùng nhận thấy tình trạng xảy ra khi họ đeo Apple Watch đã ghép nối và mở khóa, nhưng chưa có xác nhận yếu tố này là nguyên nhân. Hiện, chưa rõ đây là vấn đề phần cứng hay phần mềm, nhưng nhiều khả năng Apple có thể khắc phục qua bản cập nhật iOS.

Điểm đáng chú ý, bốn mẫu iPhone mới đều sử dụng chip N1 do Apple tự thiết kế, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread, thay thế chip Broadcom trên các thế hệ trước. Trong khi Apple từng ca ngợi N1 mang lại hiệu quả năng lượng và cải thiện các tính năng như AirDrop, Personal Hotspot, thì thực tế hiện nay lại cho thấy một số trục trặc với kết nối Wi-Fi.

Trong thời gian chờ Apple đưa ra phản hồi và giải pháp chính thức, người dùng có thể áp dụng một số biện pháp tạm thời để cải thiện tình trạng Wi-Fi chập chờn. Nhiều người cho biết việc cập nhật lên iOS 26.1 beta giúp kết nối ổn định hơn. Một số khác nhận thấy khi khóa Apple Watch đã ghép nối, tình trạng rớt mạng giảm đáng kể.

Ngoài ra, người dùng có thể điều chỉnh cài đặt Wi-Fi bằng cách tắt chế độ MLO (Multi-Link Operation) hoặc tách băng tần thành các SSID riêng biệt để hạn chế xung đột. Với những ai sử dụng CarPlay, chuyển sang kết nối có dây qua cáp USB cũng được xem là giải pháp hữu hiệu để duy trì sự ổn định.