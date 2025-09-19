Robot giao iPhone 17 Series mới, màu cam vũ trụ cháy hàng

(VTC News) -

Ngày 19/9, những chiếc điện thoại thế hệ mới của Apple thuộc dòng iPhone 17 Series và iPhone Air chính thức được giao đến tay những vị khách đầu tiên. Năm nay, Việt Nam có mặt trong danh sách thị trường nhận máy đầu tiên của Apple cùng với Mỹ, Nhật Bản, Singapore hay Thái Lan.

Ghi nhận tại một đại lý ủy quyền của Apple, nhiều khách hàng có mặt từ 8h để nhận điện thoại. Người mua cũng bất ngờ khi được nhận chiếc điện thoại mới qua robot giao hàng.

Những robot này xuất hiện cùng chiếc nón lá và chiếc giỏ đựng với dây đeo họa tiết thổ cẩm, sau đó, xác thực thông tin người mua bằng phương thức nhận diện khuôn mặt qua camera trong vài giây.

Những vị khách hàng đầu tiên được nhận iPhone thế hệ mới bằng những chú robot. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Chị Thụy Khanh, một trong những khách hàng đầu tiên, nhận mẫu iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ cho biết, đây là màu sắc "hợp mệnh", đồng thời muốn trải nghiệm những công nghệ mới trên camera và hệ thống tản nhiệt.

Chị Thanh Nhàn cho biết rất ấn tượng với việc nhận chiếc điện thoại của mình bằng robot, khi tạo sự tò mò cho người mua. Chị cũng tiếp tục lựa chọn 2 chiếc iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ và màu đen vì kiểu dáng và màu sắc.

Chị Thụy Khanh (trái) và chị Thanh Nhàn (giữa) nhận mẫu iPhone 17 Pro Max. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Á hậu Phương Nga cũng có mặt tại sự kiện từ sớm và chọn cho mình mẫu iPhone 17 Pro Max. Được biết đến với nhiều video viral trên mạng xã hội, cô chia sẻ mong muốn trải nghiệm cụm camera mới 48 MP để phục vụ công việc sáng tạo nội dung.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VTC News, Phương Nga cho biết cũng rất ấn tượng với màu cam vũ trụ và không ngần ngại xuống tiền cho mẫu iPhone mới sở hữu màu sắc này.

Á hậu Phương Nga chốt đơn iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Khác với nhiều người muốn sở hữu phiên bản Pro và Pro Max, anh Đinh Ngọc Dũng (nhà sáng tạo nội dung về công nghệ) lại lựa chọn mẫu iPhone Air. Theo anh, lý do cho quyết định này là trải nghiệm thiết kế mỏng nhẹ cùng các công nghệ mới được trang bị.

Anh Đinh Ngọc Dũng quyết định chọn lựa mẫu iPhone Air. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo Apple, iPhone Air có mức giá từ 31 triệu 999 nghìn đồng (256 GB), trong khi iPhone 17 Pro từ 34 triệu 999 nghìn và iPhone 17 Pro Max từ 37 triệu 999 nghìn (256 GB). Năm nay không còn phiên bản 128 GB nên mức giá khởi điểm đã tăng lên dù giá từ phiên bản giữ nguyên.