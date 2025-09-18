iPhone 17 Series: Màn hình Always-On đột phá mở ra kỷ nguyên tương tác mới

(VTC News) -

Giữa vô vàn cải tiến, việc lần đầu tiên trang bị tính năng Always-On Display cao cấp cho cả phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn, định nghĩa lại hoàn toàn trải nghiệm người dùng hàng ngày.

Always-On Display - Không chỉ là một tính năng, mà là một trải nghiệm

Bạn đã bao giờ mong muốn xem giờ, kiểm tra thông báo hay theo dõi các hoạt động trực tiếp (Live Activities) mà không cần phải chạm vào màn hình? Với thế hệ iPhone mới nhất, điều đó đã trở thành hiện thực một cách tối ưu nhất.

Always-On Display (màn hình luôn bật) không còn là đặc quyền của dòng Pro. Giờ đây, người dùng iPhone 17 và cả siêu phẩm iPhone Air đều có thể tận hưởng sự tiện lợi vượt trội này. Nhờ công nghệ ProMotion tiên tiến, màn hình có thể tự động điều chỉnh tần số quét xuống chỉ còn 1Hz khi không sử dụng, giúp hiển thị thông tin liên tục mà không gây hao tốn pin đáng kể. Đây là một bước đột phá, mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa tiện ích và hiệu suất năng lượng.

Loạt siêu phẩm iPhone mới nhất chính thức lộ diện

Thế hệ iPhone năm nay không chỉ có một mà đến bốn siêu phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu từ người dùng phổ thông đến các chuyên gia sáng tạo.

iPhone 17 - Nâng cấp toàn diện, trải nghiệm đẳng cấp

iPhone 17 thường đã có một màn lột xác ngoạn mục. Máy sở hữu màn hình 6.3 inch lớn hơn, sáng hơn với công nghệ ProMotion 120Hz và Always-On Display. Sức mạnh bên trong đến từ con chip A19 mạnh mẽ, kết hợp với hệ thống camera kép Fusion 48MP và lớp kính Ceramic Shield 2 siêu bền, mang đến một thiết bị hoàn hảo về mọi mặt.

Màu sắc: Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), Sage (Xanh Lá xô thơm).

Dung lượng: 256GB, 512GB.

iPhone Air - Siêu phẩm mỏng nhẹ chưa từng có

Đúng như tên gọi, iPhone Air là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay với độ dày chỉ 5.6 mm. Khung titan siêu nhẹ, màn hình 6.5 inch ProMotion rực rỡ và sức mạnh từ chip A19 Pro biến iPhone Air thành một tuyệt tác công nghệ, vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch đến khó tin.

Màu sắc: Space Black (Đen Không gian), Cloud White (Trắng Mây), Light Gold (Vàng nhạt), Sky Blue (Xanh Da trời).

Dung lượng: 256GB, 512GB, 1TB.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max - Đỉnh cao công nghệ và hiệu năng

Bộ đôi Pro và Pro Max tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với thiết kế unibody nhôm nguyên khối, hệ thống tản nhiệt buồng hơi đột phá và chip A19 Pro cho hiệu năng bền bỉ tăng đến 40%. Hệ thống camera 48MP trên cả ba ống kính, khả năng zoom quang học lên đến 8x (200mm) và thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay biến đây trở thành công cụ sáng tạo tối thượng. Đặc biệt, iPhone 17 Pro Max lần đầu tiên có tùy chọn dung lượng lên đến 2TB.

Màu sắc: Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh đậm), Cosmic Orange (Cam Vũ trụ).

Dung lượng:

iPhone 17 Pro 256GB, 512GB, 1TB.

iPhone 17 Pro Max 256GB, 512GB, 1TB, 2TB.

Sở hữu sớm iPhone 17 và iPhone Air với chương trình Pre-Order hấp dẫn

Trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm công nghệ với loạt ưu đãi độc quyền không thể bỏ lỡ khi đặt trước tại Thế Giới Di Động:

Giao trễ tặng ngay 1 triệu (Thời gian hẹn giao sẽ gửi qua tin nhắn từng khách hàng).

Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 10%, trả trong 6 - 12 tháng (Hỗ trợ thẻ tín dụng và nhà tài chính).

Thu cũ giá cao - trợ giá đến 3 triệu.

Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví.

Mua kèm iPad giảm ngay 2.000.000 đồng.

Mua kèm MacBook giảm ngay 3.000.000 đồng.

Mua kèm Apple Watch giảm ngay 600.000 đồng.

Mua kèm AirPods giảm ngay 500.000 đồng.

Tặng Phiếu mua hàng đến 500.000đ mua sản phẩm phụ kiện khác (trừ Apple).

Tặng Phiếu mua hàng 200.000đ mua SIM MobiFone 6 tháng sử dụng gói 6MWG125 (8GB/ngày).

Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng giá chỉ từ 990.000 đồng.

Ưu đãi mua gói bảo hiểm rơi vỡ giá chỉ từ 990.000 đồng.

Hỗ trợ chuyển đổi eSIM của 3 nhà mạng Viettel - MobiFone - VinaPhone.

Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác.

Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.

Đừng bỏ lỡ cơ hội, đăng ký Pre-Order ngay tại Thế Giới Di Động để sở hữu siêu phẩm iPhone mới nhất cùng hàng ngàn ưu đãi độc quyền.