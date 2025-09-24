iPhone 17 Pro giống Android thế nào?

(VTC News) -

Apple từ lâu luôn được xem là “kẻ khác biệt” trong làng công nghệ. Suốt hơn một thập kỷ, hãng kiên định với chất liệu cao cấp như thép không gỉ, titan; giữ hệ điều hành đóng kín và gần như bỏ qua mọi xu hướng mà các nhà sản xuất Android theo đuổi. Nhưng với iPhone 17 Pro, Apple dường như đã thay đổi.

Apple từ bỏ lớp vỏ titan bóng loáng để chuyển sang unibody nhôm phay xước cho iPhone 17 Pro – phong cách vốn quen thuộc trên các flagship Android của OnePlus hay Xiaomi. Nhôm hàng không 7000-series giúp máy nhẹ hơn, bền bỉ hơn và có cảm giác cầm nắm mịn, nhám.

Apple chuyển sang unibody nhôm phay xước cho iPhone 17 Pro.

Thiết kế mặt lưng kiểu “plateau” không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn mở chỗ cho pin lớn hơn và buồng tản nhiệt. Hệ thống làm mát buồng hơi giúp máy duy trì hiệu suất khi chơi game hoặc xử lý AI – điều mà các hãng Android đã áp dụng từ lâu, và nay Apple mới nhập cuộc.

Phiên bản Cosmic Orange mang đến cá tính khác biệt, khiến iPhone 17 Pro trông giống một chiếc flagship Android: Thiên về hiệu năng, nhưng vẫn giữ độ tinh xảo quen thuộc của Apple.

Phần mềm: iOS tiến gần Android

iOS 26 mang đến cuộc “lột xác” lớn nhất trong nhiều năm. Giao diện Liquid Glass với biểu tượng trong suốt, lớp nền nhiều tầng, cùng hình nền động và bố cục tùy biến gợi nhớ đến triết lý Material You của Android.

Người dùng giờ đây có thể tùy biến sâu hơn, từ biểu tượng trong suốt đến đồng hồ khóa thích ứng theo hình nền. Các ứng dụng gốc như Safari, Photos, Camera được tinh giản giao diện, tận dụng tối đa không gian màn hình. Apple Music cũng bổ sung thanh điều hướng thu gọn khi cuộn – vốn là tính năng quen thuộc trên ứng dụng Android.

Bộ biểu tượng Liquid Glass, iOS 26 (trái) - và Material You, Android (phải).

Camera: Cạnh tranh trực diện

Apple nâng cấp mạnh mẽ khi cả ba camera sau đều dùng cảm biến 48MP. Đáng chú ý nhất là ống kính tele 200mm 8x, mang đến khả năng zoom quang học dài nhất từ trước đến nay, đủ sức đối đầu với Samsung Galaxy S25 Ultra.

Camera trước chuyển sang cảm biến vuông 18MP, hỗ trợ Center Stage để tự động căn chỉnh khung hình selfie nhóm. Ngoài ra, Apple bổ sung chế độ quay video hai camera và chụp macro – tính năng vốn xuất hiện trên smartphone Trung Quốc từ nhiều năm.

AI: Học từ Google và Pixel

Apple Intelligence trong iOS 26 mang AI chạy trực tiếp trên thiết bị, hỗ trợ tóm tắt tin nhắn, tạo hình ảnh, Genmoji tùy chỉnh. Tính năng Visual Intelligence cho phép tương tác trực tiếp với nội dung trên màn hình – tương tự Circle to Search của Google.

Các tiện ích như lọc cuộc gọi, hỗ trợ giữ máy, dịch trực tiếp khiến iPhone trở nên tiện lợi giống Pixel. Apple Maps có thêm theo dõi hành trình và lịch sử vị trí; Wallet tích hợp thông báo chuyến bay, thẻ lên máy bay đồng bộ với Find My.

Đáng chú ý, Apple mở rộng quyền truy cập AI cho lập trình viên – cách tiếp cận cởi mở hơn so với truyền thống. Apple Games tập trung trải nghiệm game như Google Play Games, cho thấy Apple sẵn sàng kết nối hệ sinh thái với bên thứ ba.