Diễn vai ác quá xuất sắc, 'Dung ma ma' từng bị ném trứng, taxi từ chối chở

(VTC News) -

Nhắc đến Lý Minh Khải, khán giả Hoa ngữ gần như lập tức nhớ đến Dung ma ma - nhân vật phản diện nổi tiếng trong Hoàn Châu cách cách. Trên màn ảnh, Dung ma ma là người cay nghiệt, độc ác, trung thành tuyệt đối với hoàng hậu và nhiều lần hành hạ Tiểu Yến Tử, Hạ Tử Vy cùng Kim Tỏa một cách rất tàn nhẫn. Cảnh bà nghiến răng cầm kim châm người từng trở thành “nỗi ám ảnh tuổi thơ” của nhiều khán giả.

Diễn viên Lý Minh Khải.

Theo China News, sau khi Hoàn Châu cách cách phát sóng, Lý Minh Khải từng gặp những tình huống khó xử khi ra ngoài. Bà kể có lúc đi chợ mua thức ăn, bà bị tiểu thương ném trứng, đi xe buýt thì bị người khác gây khó dễ.

Đáng nhớ nhất là câu chuyện xảy ra vào năm 2000 khi Lý Minh Khải ngồi taxi tới một sự kiện, tài xế nhận ra bà là người đóng Dung ma ma. Theo lời nữ diễn viên kể, người lái xe nói: “Biết trước là bà, tôi nhất định không chở.” Người đàn ông thậm chí còn kể vì quá tức nhân vật này mà từng suýt đập ti vi.

Lý Minh Khải không giận dữ. Bà đáp lại bằng sự hài hước: “Tôi đã ra khỏi phim rồi, mà anh vẫn chưa ra khỏi phim”, sau đó cả hai cùng bật cười.

Dung ma ma vốn là vai của người khác

Theo China News, nữ diễn viên ban đầu được chọn cho vai Dung ma ma bất ngờ đổ bệnh. Do Lý Minh Khải từng gây ấn tượng mạnh với vai Vương bà trong Thủy hử (vai ác, là người hàng xóm đồng lõa với Phan Kim Liên) nên bà được giới thiệu tới ê-kíp Hoàn Châu cách cách.

Đạo diễn Tôn Thụ Bồi khi ấy cần một người có thể nhanh chóng vào vai để quay, còn Lý Minh Khải nhận lời vì không muốn đoàn phim gặp khó khăn. Bà nói rất đơn giản: “Người ta gặp khó khăn, tôi nên đi”.

Tạo hình Dung ma ma với ánh mắt sắc lạnh, độc ác và cay nghiệt của Lý Minh Khải.

Khi nhận vai, Lý Minh Khải đã ở tuổi ngoài 60. Bà không xem Dung ma ma là một vai phụ có thể làm qua loa. China News cho biết nữ diễn viên mất nhiều đêm nghiên cứu kịch bản. Sau quá trình phân tích, bà tự viết một cuốn Tiểu truyện Dung ma ma để hoàn thiện lai lịch và tâm lý nhân vật. Theo cách lý giải của Lý Minh Khải, Dung ma ma không chỉ bảo vệ chủ nhân vì nhiệm vụ mà còn xem hoàng hậu như người thân duy nhất của mình.

Người bị châm kim thực sự là Lý Minh Khải

Một trong những hình ảnh ám ảnh nhất của Hoàn Châu cách cách là cảnh Dung ma ma dùng kim hành hạ Tử Vy, Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa. Trên màn ảnh, cảnh này khiến nhân vật trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng China News cho biết, ở hậu trường lại diễn ra câu chuyện hoàn toàn ngược lại.

Vì sợ cây kim làm đau các nữ diễn viên trẻ, Lý Minh Khải thường cầm kim theo hướng ngược. Kết quả là đầu kim nhiều lần đâm vào chính tay bà.

Chi tiết này cho thấy khoảng cách rất lớn giữa nhân vật và người diễn. Dung ma ma lạnh lùng đến mức khiến khán giả nổi giận, trong khi Lý Minh Khải ngoài đời lại đặc biệt cẩn trọng để không gây thương tích cho đồng nghiệp dù bản thân phải chịu đau.

Cảnh Dung ma ma cầm kim hành hạ Tử Vy, Tiểu Yến Tử và Kim Tỏa trở thành hình ảnh ám ảnh của “Hoàn Châu cách cách”.

Trong cuộc phỏng vấn với CCTV, Lý Minh Khải kể bà luôn phân tích nhân vật rất kỹ. Với vai Vương bà trong Thủy hử, nữ diễn viên quan sát nhiều loại hình biểu diễn truyền thống để tìm cách thể hiện nhân vật tự nhiên hơn, thay vì sao chép cách hóa trang khoa trương trên sân khấu.

Bà từng nói nghề diễn cho mình cảm giác được sống nhiều cuộc đời. “Mỗi nhân vật là một cuộc đời khác, một trải nghiệm khác”, Lý Minh Khải chia sẻ.

CCTV cũng ghi lại cách nữ diễn viên nhìn nhận về danh tiếng sau nhiều thập kỷ làm nghề. Khi được hỏi sự thành danh mang lại điều gì, bà đáp rằng ở tuổi của mình, danh và lợi không còn quan trọng. “Danh lợi chỉ là số 0”, Lý Minh Khải nói.

Điều bà coi trọng là những tác phẩm có thể ở lại với khán giả lâu dài. Nếu cuộc đời là số 1 thì bên dưới nó nên là tác phẩm chứ không phải tiền bạc hay danh tiếng; để lại được một vài tác phẩm tốt là điều may mắn nhất của người diễn viên.

Cuộc sống ở tuổi 90

Lý Minh Khải sinh năm 1936 ở Đan Đông, Liêu Ninh. Năm 11 tuổi, cha qua đời, bà là con gái lớn trong gia đình nên phải nghỉ học để gánh bớt trách nhiệm với mẹ. Bà từng làm nhiều việc như đan bao cỏ, dán hộp diêm, chăn bò, chăn dê, đốn củi, làm vệ sinh, lựa đậu ở kho lương và cuốn thuốc lá.

Theo China News, ở tuổi 11, bà đã bắt đầu làm nhiều công việc để phụ giúp gia đình. Vài năm sau, nhờ có giọng hát tốt, Lý Minh Khải được tuyển vào đội tuyên truyền của ngành đường sắt. Năm 18 tuổi, bà chuyển tới Bắc Kinh, gia nhập đoàn văn công đường sắt.

Lý Minh Khải ngoài đời có phong thái giản dị, thân thiện.

Năm 1960, bà tham gia bộ phim 12 lần tàu, bắt đầu sự nghiệp điện ảnh. Sau đó, Lý Minh Khải trải qua nhiều năm hoạt động sân khấu trước khi gây tiếng vang với vai Vương bà trong Thủy hử và Dung ma ma trong Hoàn Châu cách cách.

Bà sau đó được công nhận là diễn viên cấp quốc gia hạng nhất của Trung Quốc. Quang Minh Nhật báo đánh giá Lý Minh Khải là một nghệ sỹ luôn nghiêm túc với nghề, dành nhiều tâm sức cho mỗi nhân vật và không đặt danh tiếng lên trên tác phẩm.

Những năm gần đây, Lý Minh Khải rời ánh đèn sân khấu. Ở tuổi 90, bà vẫn tự mình đi mua sắm, lựa chọn thực phẩm cho gia đình và trò chuyện thân thiện với những người nhận ra mình. Bà thường đi phương tiện công cộng thay vì xe riêng và dành nhiều năm chăm sóc động vật lang thang. Lý Minh Khải tự nhận mình “chỉ là một người bình thường, sống những ngày tháng bình thường”.