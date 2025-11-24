Điền kinh Việt Nam nhận lời động viên quan trọng trước SEA Games 33

(VTC News) -

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Điền kinh châu Á lần thứ 105 tại Hà Nội chiều 24/11, chủ tịch Điền kinh châu Á Dalan Jumaan Al-Hamad đánh giá Việt Nam là thành viên tích cực, có nhiều đóng góp và sở hữu tiềm năng lớn để vươn tầm châu lục và thế giới. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng nỗ lực của Việt Nam, cộng với sự hỗ trợ từ Điền kinh châu Á và Điền kinh thế giới, sẽ tạo ra những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chủ tịch Điền kinh châu Á Dalan Jumaan

Ông Dalan Jumaan cũng nhấn mạnh Việt Nam là một đất nước đẹp, giàu văn hóa và lịch sử, là điểm đến tuyệt vời để tổ chức các sự kiện khu vực. Chủ tịch Điền kinh Châu Á đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam đối với sự phát triển của điền kinh, đặc biệt sau chuyến thăm Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Nhổn, nơi ông chứng kiến tinh thần nghiêm túc và khát vọng mạnh mẽ của đội tuyển điền kinh quốc gia.

Tham dự cuộc họp, Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt nhấn mạnh, việc Hà Nội được Điền kinh Châu Á tín nhiệm lựa chọn đăng cai cuộc họp Hội đồng là vinh dự lớn cho thể thao nước nhà; Điền kinh là môn thể thao cốt lõi, giữ vai trò náng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam; Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Đề án phát triển điền kinh đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Ông Nguyễn Danh Hoàng Việt bày tỏ tin tưởng rằng cuộc họp Hội đồng Điền kinh Châu Á lần thứ 105 sẽ mở ra những định hướng quan trọng, góp phần đưa điền kinh châu Á phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Danh Hoàng Việt

Tại cuộc họp, ông Dalan Jumaan cũng như các thành viên Hội đồng thể hiện sự đồng thuận cao đối với các đề xuất của Điền kinh Việt Nam, do Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng nêu trong cuộc họp. Đây là các đề xuất trọng tâm nhằm thúc đẩy sự phát triển điền kinh trong nước, đồng thờci nhận được sự ủng hộ toàn diện từ Hội đồng điền kinh châu Á.

Cụ thể, Điền kinh Việt Nam đề nghị Điền kinh Châu Á hỗ trợ triển khai chương trình điền kinh trẻ em tại trường học trên quy mô toàn quốc, phấn đấu chuẩn hoá hệ thống thi đấu phong trào tại Việt Nam thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí quản lý và tổ chức các giải chạy đang phát triển mạnh. Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng đề xuất Điền kinh Châu Á giới thiệu các địa điểm tập huấn có chất lượng cao, cử chuyên gia hàng đầu hỗ trợ để đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể tham gia huấn luyện dài hạn, hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games, ASIAD, đạt chuẩn dự Olympic.

Từ nay đến 2027, Điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu đăng cai một giải điền kinh tầm khu vực Đông Nam Á và tổ chức giải đấu cấp châu lục trong giai đoạn 2025-2030.